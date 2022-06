Superbike Misano, Superpole Race: riscatto Razgatlioglu, ma Bautista c’è

Superbike Misano 2022, risultati Superpole Race: ordine d’arrivo e classifica finale della gara sprint del round SBK in Italia.

Va a Toprak Razgatlioglu il trionfo in Superpole Race Superbike a Misano Adriatico. Primo successo del 2022 per il campione in carica, che si riscatta per il ritiro di Gara 1 dovuto a problemi tecnici alla sua Yamaha.

Sul podio con Razgatlioglu vanno anche Alvaro Bautista e Jonathan Rea. Il pilota della Ducati e quello della Kawasaki hanno lottato parecchio, favorendo così la fuga del turco. Quando l’ex spagnolo è riuscito a stare davanti, ha poi preso margine sul sei volte iridato SBK.

Ottimo quarto posto per Xavi Vierge con la Honda, precedendo il compagno di squadra Iker Lecuona. Il primo degli italiani è Andrea Locatelli, sesto con l’altra Yamaha ufficiale. Buon settimo, invece, Axel Bassani con la Ducati del team Motocorsa. A punti anche Alex Lowes e Garrett Gerloff. Solo decimo Michael Ruben Rinaldi, davanti alla BMW di Scott Redding. Appuntamento alle 15:15 con Gara 2.

Superbike 2022, round Misano: racconto e classifica Superpole Race

Allo start Razgatlioglu si prende la leadership, precedendo Rea e Bautista. Successivamente Johnny supera Toprak. Poi ci sono gli italiani Rinaldi e Locatelli.

Razgatlioglu ripassa al cambio di direzione della prima variante, bellissima manovra. Al terzo giro Bautista infila Rea al curvone, poi Johnny ripassa. Intanto Toprak ha preso vantaggio, invece Vierge e Rinaldi si sono avvicinati. Locatelli è settimo dietro Lecuona.

Al quarto giro Bautista è davanti a Rea, i due proseguono la lotta e ciò favorisce Razgatlioglu: oltre 2 secondi di vantaggio. Bella la lotta per il quinto posto tra Lecuona, Locatelli e Rinaldi. A quattro giri dalla fine Razgatlioglu sempre leader con margine, Bautista ha preso vantaggio su Rea e c’è Vierge con la Honda vicino al sei volte campione iridato Superbike.

Toprak ha 2″6 su Alvaro, che a sua volta ha 1″4 su Johnny. Rinaldi è sceso al decimo posto, passato anche da Lowes e Gerloff oltre che da Bassani. Brutta gara per il pilota Ducati, che aveva iniziato bene e poi è crollato.

Trionfo per Razgatlioglu, che è alla prima vittoria del 2022. Secondo posto per Bautista, poi Rea.

Superbike Misano 2022, risultati Superpole Race: ordine d’arrivo e classifica finale