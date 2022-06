F1 GP Baku, Qualifiche: Leclerc mostruoso, ma la Red Bull è lì

Si sono concluse le qualifiche di F1 di Baku. Distacchi risicati e grande battaglia tra la Red Bull e la Ferrari. Bene Gasly su Alpha Tauri.

Archiviata l’ultima sessione di libere dell’Azerbaijan, che hanno visto il vincitore di Monaco Perez avere la meglio sono partite le qualifiche. Al semaforo vedere subito grande traffico in pista. Tutti su gomme soft. 1’45″061 per la McLaren di Norris. 1’42″856 per la Rossa Leclerc. Dritto di Vettel, mentre Verstappen ferma il cronometro sull’1’42″772 per Verstappen che passa al comando.

Stroll contro le barriere alla curva 7. Riparte, ma poi va a sbattere di nuovo al secondo cambio di direzione. Bandiera rossa per i detriti in pista.

In attesa del restart tutti in pit lane con tanta voglia di riprendere tranne Red Bull, Ferrari e Ocon. Nel suo ultimo tentativo Alonso va lungo, ma si salva.

Alla bandiera a scacchi Verstappen precede Perez, Leclerc e Sainz. Eliminate le due Williams, le Haas e Stroll. Albon non nasconde la rabbia per essere stato rallentato da qualcuno che proseguiva a passo lento.

Scatta la seconda fase della qualifica. Le Red Bull non perdono tempo. 1’42″258 per Perez, superato subito dal compagno di squadra che piazza un 1’42″227. Le Ferrari si portano davanti con Sainz che firma un 1’42″088 nonostante una violenta correzione, seguito a meno di un decimo da Charles. Bene anche Gasly e Russell. A 8′ dalla fine della tranche, Hamilton sempre nell’anonimato soltanto undicesimo. Le Alfa Romeo sono le uniche senza tempo. Muro per Vettel a 7′ dalla chiusura. Nessuna interruzione perché il tedesco riesce a riprendere.

Checo scala la classifica con un 1’41″955. Davvero tanti errori nei minuti conclusivi, con diversi baci alle barriere, lunghi e testacoda.

Perez chiude davanti a Leclerc e Sainz, poi Verstappe, Gasly ed Hamilton, aiutato da Russell con la scia. Eliminate le due Alfa Romeo, le McLaren e l’Alpine di Ocon.

F1: le fasi clou del duello Ferrari-Red Bull a Baku

Semaforo verde per la caccia alla pole. Alonso è il primo a lanciarsi. 1’41″814 per Carlos. Charles corre molti rischi sfiorando le barriere. Checo lo imita. Ham lamenta grosse difficoltà a gestire una Mercedes in preda ad un massiccio porpoising.

Ultimo tentativo per il #55. Per lui pedal to the metal. Negli intertempi gli risponde il monegasco.

Ed è proprio Leclerc che firma la pole in 1’41″359 seguito a due decimi da Perez e a tre da Verstappen. Soltanto quarto Sainz, poi Russell, Gasly ed Hamilton.