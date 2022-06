Bagnaia, il mondiale è possibile? Sentite cosa ne pensa il ducatista

Pecco Bagnaia ha vinto al Mugello rilanciandosi in campionato. Il vice-campione del mondo vuole il bis a Barcellona nel week-end.

Il motomondiale approda a Barcellona per il Gran Premio della Catalogna, nella seconda visita in poco più di un mese in Spagna per i fenomeni delle due ruote. Pecco Bagnaia ha dominato a Jerez de la Frontera, per poi ripetersi al Mugello lo scorso fine settimana dopo lo scivolone di Le Mans.

Nell’ultimo mese, la Ducati Desmosedici GP22 si è presa la scena, portando a casa due vittorie ed altrettante pole position. Sulle ambizioni iridate del rider torinese pesa però la caduta di Le Mans, dove ha perso il secondo posto e ben 20 punti. Il successo nel Gran Premio d’Italia ha riportato l’alfiere di Borgo Panigale al quarto posto in classifica con 81 punti, a 41 lunghezze di ritardo da Fabio Quartararo.

Si tratta di un ritardo di oltre una gara e mezzo, ma se la Ducati continuerà con questo livello di crescita il sogno iridato è possibile. Bagnaia ed Enea Bastianini sono gli unici ad aver vinto più di una gara in questa stagione, con il rider riminese che addirittura si è imposto in tre occasioni.

La coppia italiana è la più veloce in griglia, ma sta mancando e non poco la costanza di rendimento. Entrambi alternano gare prodigiose ad errori grossolani, e nelle prossime tappe sarà fondamentale evitare ritiri per non dover abbandonare del tutto i sogni di gloria. Nel corso della conferenza stampa odierna, Bastianini ha affermato che sarà quasi sicuramente in Ducati il prossimo anno, lasciando una porta aperta anche per il team ufficiale.

Jack Miller non sarà più in sella alla Rossa nel 2023, anche se la notizia non è ancora ufficiale. L’australiano ha deluso e non vince da oltre un anno, ritrovandosi spesso surclassato da Pecco, il quale partiva con il ruolo di seconda guida lo scorso anno. Le prossime gare saranno decisive per stabilire le gerarchie future.

Bagnaia, ecco le sue parole prima di Barcellona

Pecco Bagnaia è stato tra i protagonisti della conferenza stampa del Gran Premio di Catalogna, dove non ha mai brillato. La Ducati è però cresciuta tantissimo a livello telaistico, e questo non può che far ben sperare in vista del fine settimana di gara. Ecco le parole del rider torinese.

“Qui ho spesso faticato, il mio ultimo podio è stato addirittura nel 2012. In ogni caso è uno dei Gran Premi preferiti dell’anno, mi piace la pista ed anche la gente. Dobbiamo replicare quanto fatto al Mugello sin dalle prime prove libere. Qui è molto importante capire la pista e migliorare la nostra aderenza grazie al nostro assetto. Non è di certo facile trovare il buon compromesso“.

“La gestione gomme? Qui è fondamentale, il degrado a sinistra è molto pesante, non sarà semplice con un consumo molto alto. Servirà essere intelligenti, quando l’aderenza è bassa dobbiamo sempre rivedere più volte l’assetto. Sono sicuro che saremo competitivi. Lotta per il campionato? Io penso che in tanti siano forti, ci sono tantissime gare da svolgere e la lotta è bellissima“.

Bagnaia ha poi parlato delle sue difficoltà passate su questo tracciato, che si sono confermate tali anche lo scorso anno, quando non arrivò un grande fine settimana: “L’anno scorso stavo facendo un bel week-end ma in qualifica ed in gara ho sofferto molto, penso ci sarà molta competizione“.

“Il potenziale è molto più alto, la nuova carena mi potrà aiutare nell’ultimo settore. È tutto nuovo, ci può essere un grip diverso rispetto allo scorso anno anche per via del meteo, ma è troppo presto per sbilanciarsi. Nelle prossime ore spero di saperne di più, augurandomi che saremo veloci. Il controllo del gas può aiutarmi, spero che tutto andrà bene“.