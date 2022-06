Bagnaia, il Mugello non gli basta: fissato l’obiettivo per Montmelò

Bagnaia dopo il trionfo al Mugello è molto carico in vista dell’appuntamento a Montmelò: ha voglia di vincere ancora e di avvicinarsi alla vetta della classifica.

Vincere il Gran Premio d’Italia era fondamentale per Francesco Bagnaia, che nella precedente gara a Le Mans aveva buttato via almeno un secondo posto. Doveva reagire con un successo al Mugello e ha compiuto la missione.

Il pilota Ducati, però, non può certamente adagiarsi sugli allori. Ha 41 punti da recuperare su Fabio Quartararo, leader della classifica generale MotoGP, e dunque diventa importante arrivargli davanti anche in questo fine settimana a Montmelò.

Lo scorso anno il GP di Catalogna non era stato positivo per Pecco, arrivato solamente settimo a causa di una scelta sbagliata di gomma. In questo weekend l’obiettivo sarà quello di essere perfetti e di battere nuovamente il rivale della Yamaha, oltre agli altri. Nel 2021 ci furono due Ducati sul podio con il vincitore Miguel Oliveira su KTM. Ci dovrebbe essere il potenziale per fare bene in Spagna.

MotoGP 2022, Pecco Bagnaia motivato per il GP di Catalogna

Il trionfo al Mugello ha sicuramente galvanizzato Bagnaia, che a Montmelò conta di ripetersi e di ridurre lo svantaggio da Quartararo: “Sono felice di risalire sulla mia Desmosedici GP dopo la bella vittoria al Mugello. Nel 2021 abbiamo faticato un po’ a Montmelò, ma stavolta ci arriviamo forti di un periodo nel quale il mio feeling con la moto è veramente ottimo. Spero che queste sensazioni mi permettano di fare bene anche in Catalogna”.

Il pilota Ducati ha ricordato che lo scorso anno le cose non erano andate al meglio in Spagna, però al tempo stesso sente che nel 2022 c’è il potenziale per conquistare un grande risultato. E non ci sarà il rischio di trovare pioggia durante il weekend: “Rispetto al Mugello – spiega – le previsioni sembrano dare buon tempo per tutto il fine settimana. In ogni caso, siamo pronti ad affrontare ogni condizione”.

Per Pecco sarebbe importante riuscire a fare un filotto di risultati importanti, battendo Quartararo con costanza, per riportarsi vicino alla vetta della classifica mondiale. Per rientrare a tutti gli effetti in corsa per il titolo MotoGP deve limitare gli errori e sfruttare tutte le occasioni che avrà.

Quella di Montmelò è un’altra pista con un lungo rettilineo e la Ducati ci andrà a nozze, ma è fondamentale anche essere efficaci nelle parti guidate dove la Yamaha probabilmente sarà molto forte. Bisognerà partire bene già dal venerdì di prove libere per essere pronti al meglio ad affrontare qualifiche e gara.