F1, Verstappen o Leclerc? Ecco per chi tifa Lewis Hamilton

Il sette volte campione del mondo, Lewis Hamilton, si è esposto in merito alla lotta al titolo iridato tra Max Verstappen e Charles Leclerc.

Il campionato 2022 di F1 è un affare che riguarda Charles Leclerc e Max Verstappen. Per ora i due mattatori della stagione sono stati loro, grazie a quattro successi dell’olandese e due del monegasco. Il terzo incomodo porta all’anagrafe il nome di Sergio Perez. Quest’ultimo è stato in grado di vincere a Monaco e di dimostrare una costanza al di fuori dell’ordinario.

All’inizio della stagione tutto sembrava apparecchiato per l’apertura di un ciclo vincente della Ferrari. L’hat-trick del Bahrain e il grand chelem dell’Australia non hanno smorzato le ambizioni dei rivali austriaci. Max Verstappen aveva addirittura dichiarato di non pensare più al titolo mondiale dopo l’ennesimo ritiro stagionale a Melbourne. Proprio sul più bello la Ferrari non ha sfruttato il vantaggio tecnico della monoposto e si è fatta rimontare in classifica dalla squadra di Milton Keynes.

Il primo ed unico errore del monegasco è arrivato ad Imola. Leclerc, all’inseguimento di Sergio Perez, ha perso il controllo della vettura ad effetto suolo di Maranello nel tentativo di provare a stare dietro all’esperto messicano. Il pilota della Ferrari ha commesso uno sbaglio, finendo poi la gara al sesto posto. A Barcellona, invece, la Rossa ha dilapidato un vantaggio enorme rispetto ai rivali a causa di un problema tecnico alla Power unit del monegasco.

A Monaco invece è stato un problema di strategia a limitare le ambizioni del principino di casa. In tutto questo Carlos Sainz non è stato esente da errori, avendo colto molto meno di quello che avrebbe potuto su una monoposto finalmente capace di vincere dei Gran Premi. Lo spagnolo era chiamato nel 2022 ad ottenere risultati in linea con le ambizioni del Cavallino Rampante e sfatare il suo personale tabù, vincendo il suo primo Gran Premio in carriera. Se nei primi round il madrileno ha portato a casa un buon bottino di punti, non si può dire lo stesso delle successive tappe dove è stato molto altalenante.

La posizione di Lewis Hamilton

La Ferrari ha già dilapidato un vantaggio e la Red Bull Racing ha preso il comando con 235 punti in classifica costruttori con ben 36 lunghezze di vantaggio sulla squadra modenese. Max Verstappen, invece, ha nove punti di vantaggio su Charles Leclerc. La Mercedes, dal canto suo, ha provato a recuperare, dopo tutti i problemi di porpoising palesati sin dai test prestagionali. Grazie agli aggiornamenti la W13 ha ridotto il gap rispetto ai due top team, ma lo sforzo non è ancora stato sufficiente per lottare per il primo gradino del podio.

Lewis Hamilton ha ottenuto il terzo posto nel Gran Premio inaugurale del Bahrain, per poi prendere paga dal compagno di squadra nei successivi GP. George Russell ha chiuso in top 5 tutte le gare a cui ha preso parte in questa stagione, accumulando un discreto vantaggio in classifica piloti rispetto al teammate sette volte campione del mondo. Intervistato dal Corriere della Sera il pilota anglocaraibico non si sente ancora completamente fuori dalla lotta al titolo mondiale, ma è consapevole del vantaggio di cui gode la Red Bull Racing motorizzata Honda e la Ferrari.

Al pilota inglese è stato chiesto quale fosse il suo driver preferito nella lotta al titolo mondiale 2022 e il nativo di Stevenage si è sbilanciato in favore di Charles Leclerc. “Se potessi sedermi insieme ai tifosi sugli spalti, io sosterrei Leclerc. Anche perché sono un fan della Ferrari”, ha dichiarato il pilota della Stella a tre punte. Il destino non lo hai mai portato dalle parti di Maranello, nonostante la simpatia per il Cavallino. “Sarebbe stato bello guidare per la Ferrari per tutta la mia carriera, ma le cose accadono per un motivo. La Mercedes è la mia famiglia e io sarò sempre un pilota Mercedes, come lo è stato Stirling Moss. Non mi sento ancora tagliato fuori dal Mondiale, non dovete sottovalutare la nostra capacità di reazione”, ha risposto sorridendo il trentasettenne.

“Max Verstappen non è il più forte rivale che io abbia affrontato, da Fernando Alonso in poi tutti avevano grandi qualità. Leclerc? fortissimo. La Ferrari è la più forte in qualifica, mentre la Red Bull lo è in gara. Eppure questo cambia in ogni corsa e la Ferrari ha già dimostrato di avere un’ottima macchina”. La sfida è appena cominciata, ma la Rossa ha sprecato un grande vantaggio nella prima fase di campionato. Gli aggiornamenti tecnici hanno portato la Red Bull Racing al livello della wing car di Maranello e le prossime tappe risulteranno già decisive per le sorti del mondiale 2022.