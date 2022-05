C’è o ci sono state possibilità di vedere il campione Lewis Hamilton in Ferrari? Ecco cosa abbiamo raccolto da una recente intervista.

Il connubio migliore in F1, si sa, è sempre quello del miglior pilota nella miglior vettura. Forse negli ultimi anni, la Ferrari non ha messo in pista delle macchine irresistibili, prima almeno di arrivare alla F1-75 che invece sta dando a Charles Leclerc, la possibilità di farsi valere. Ma le cose, sarebbero potute andare molto diversamente.

Magari un giorno sarebbe arrivato Lewis Hamilton ed avrebbe fatto lottare la Rossa per un Mondiale, chissà. Sicuramente, l’inglese che è rimasto in Mercedes, ha continuato per anni a vincere, prima di essere stoppato da quel Max Verstappen, che ora teme proprio le Ferrari e che proprio da Hamilton, ha preso spunto per fare una cosa. Non è un segreto però, che anche a lui sarebbe piaciuto indossare la tuta di una delle scuderie più famose e suggestive del mondo.

Il sogno di avere Lewis Hamilton in rosso poteva essere realtà

E quando ad f1world.it, hanno avuto l’opportunità di intervistare un commentatore italiano e quindi forse informato dei fatti, come Carlo Vanzini, non si sono fatti sfuggire l’occasione. Tra le tante domande, ne è venuta fuori una anche sul classe ’85 di Stevenage. Rumors che sembrano comunque ormai lontani, per le orecchie di Charles Leclerc, che ora pensa solo a sfatare un tabù e distanziare di nuovo Verstappen, nella classifica Piloti.

Ma ecco cos’ha detto il telecronista di cui tutti conosciamo la voce, a proposito di una vicinanza tra la Ferrari ed il pilota britannico: “Due volte, nel 2017 e nel 2019. Hamilton ha chiesto 50 milioni, e questo era forse il minore dei problemi. Però ha anche richiesto una serie di persone che voleva con lui a Maranello troppo lunga per poter essere soddisfatta. Tra l’altro quello era un momento particolare, perché Ferrari aveva Vettel e non era semplice rinunciare a cuor leggere ad un quattro volte campione del mondo. Lewis ha scelto quindi di spostare a vita il progetto della Mercedes, e i risultati si son visti”.

Secondo Vanzini, un Mondiale, se Hamilton fosse arrivato, sarebbe stato vinto proprio dalle Rosse piuttosto che dalla Mercedes. Bella, la conclusione sull’argomento, che ci riserva il telecronista cinquantenne: “Senna diceva che un grande pilota diventa tale o guidando per la Ferrari, o battendo la Ferrari. Sia Ayrton che Lewis hanno portato a termine la seconda opzione”.