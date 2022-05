Fiat 126 Abarth con un nuovo look? Guardate che spettacolo sarebbe

Come sarebbe la nuova Fiat 126 Abarth? Un noto designer ha provato ad immaginarla ed è davvero uno spettacolo per gli occhi.

Si tratta di un’auto mitica, di conseguenza non può scatenare le fantasie dei fanatici dei motori e delle quattro ruote in particolare. Stiamo parlando della Fiat 126 Abarth.

Il progettista e architetto Tommaso D’Amico ha provato a disegnarla in chiave contemporanea pur senza stravolgerla. Trattandosi di un veicolo molto noto non è la prima volta che si cimenta in una simile prova. Ma se in passato aveva preferito rimanere più aderente al modello classico, in questa occasione ha osato andando oltre. Il che significa ha cercato di dare allo Scorpione ciò che è suo, ovvero un’anima racing ed aggressiva.

La Fiat 126 Abarth disegnata da D’Amico

Il look e le dimensioni sono da city car seppure un po’ più comoda rispetto alle vecchie simulazioni, ma le prestazioni e il carattere sono più da mondo delle corse. Quando si aprono le portiere un’altra sorpresa. L’abitacolo è impreziosito da optional super moderni, in cui l’infotainment tanto amato dai costruttori 4.0 la fa da padrone.

Tutto è tecnologicamente avanzato e non mancano optional di ogni genere.

Per quanto riguarda l’aspetto più pratico, questo gioiello che, come detto, mescola due anime, quella più legata alle esigenze della mobilità nei toboga trafficati delle città, e quella connessa alla tradizione del marchio fondato nel 1949 a Bologna decisamente votato alla competizione, è stato ideato sulla base delle tecniche più avanzate.

A proposito della propulsione, il designer la immagina spinta da un motore a benzina 1.0 turbo AT3 da 120 CV, con cambio, rigorosamente manuale come piace agli italiani, a trazione posteriore o in alternativa con un più attuale motopropulsore elettrico.

La carrozzeria, invece, è caratterizzata da una livrea sportiva con toni che vanno dal rosso al grigio scuro metallizzato, con l’obiettivo di valorizzare ulteriormente lo stile corsaiolo del prototipo.