A Montmeló arrivano delle Aston Martin sospette: somigliano troppo a dei modelli di un altro top team, è subito polemica: ecco le foto.

La Formula 1 sta per tornare in pista. Congetture, chiacchiere e rilettura delle classifiche, possono restare alla porta, adesso sarà di nuovo l’asfalto a rispondere. E si torna nel bellissimo circuito di Barcellona, dove l’ultima volta a vincere, è stato un Lewis Hamilton che ora ha bisogno di ritrovarsi. Ma c’è anche una scuderia che non sembra quella che tutti conosciamo: la Aston Martin.

Insomma, le auto verdi che abbiamo visto ad inizio stagione, hanno stentato a tenere il passo delle concorrenti, sembrando assolutamente necessitanti di un upgrade. Al momento, la squadra di Silverstone, è penultima nella classifica dei Costruttori, a soli 6 punti. Dietro, ci sono soltanto le Williams. Quelle che sono arrivate in Catalogna, sono proprio delle AMR22 nuove, ma qualcuno, ha già fatto polemica.

L’Aston Martin di Barcellona è sospetta

Facendo un tuffo nel passato, si scopre che se qualcuno presente sul posto ha notato qualcosa di strano, quel qualcosa potrebbe assolutamente corrispondere al vero. Prima della Aston Martin, esisteva la Racing Point. E proprio quella squadra fu già accusata in tempi non sospetti, di aver copiato. Fu talmente evidente, che in un’occasione specifica, la Point fu ribattezzata ‘La Mercedes rosa‘.

E proprio da Silverstone all’epoca, fecero sapere che trarre ispirazione da altre scuderie, non era una cosa esclusa. Le famose telecamere 3D che servivano a questo tipo di movimento, furono escluse dalla FIA, ma stando a quanto giunge da Barcellona, non è un vizio che nel team si è perso, quello di mettere in pista alcuni pezzi copiati da chi ha fatto meglio.

E stavolta, invece delle Mercedes, le ‘vittime’ potrebbero esser state le Red Bull, che certamente male non stanno facendo. Alcuni giornalisti, hanno prontamente fotografato le vetture arrivate in terra catalana ed ecco le nuove ‘Red Bull verdi’. Le Aston Martin sono totalmente diverse da quelle che hanno corso le prime cinque Gare, e questo potrebbe essere normale dal momento che anche le Ferrari arrivano a Barcellona con delle modifiche, ma dipende da quali e come sono.

E quelle che vediamo sulle vetture di Vettel e Stroll, effettivamente ricordano troppo delle auto che arrivano da Milton Keynes. Pod laterali tutti diversi, così come il pavimento. Tutto troppo simile ad una monoposto in particolare. Alla Red Bull ci avranno fatto caso?

The B-version of the Aston Martin AMR22 has left the garage. Looks a bit like a repainted Red Bull. #AMuS #F1 #SpanishGP pic.twitter.com/h42SFJTkC4 — Tobi Grüner 🏁 (@tgruener) May 19, 2022