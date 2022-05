Moto3, pauroso incidente sincronizzato: che botto per il leader (VIDEO)

Il leader della classifica di Moto3, Sergio Garcia, è finito in ghiaia in una carambola di gruppo. GASGAS Aspar, dopo lo scivolone anche Izan Guevara ha avuto molto lavoro da fare ai box.

La gara di Moto3 è partita con le nuvole e dopo pochi secondi i piloti si sono ritrovati sotto una pioggia insidiosa. Nel primo giro sono scivolati Riccardo Rossi, Andrea Migno, Jaume Masia, Daniel Holgado, Izan Guevara, Sergio Garcia, Ayumu Sasaki e Ivan Ortola. L’incidente più pericoloso è avvenuto con ben cinque piloti coinvolti che hanno perso il controllo dei mezzi in curva 14.

La gara è stata sospesa. Troppi piloti sono finiti in ghiaia ed è stata una situazione spiacevole anche per il leader della graduatoria. Garcia è stato il primo del gruppetto che è scivolato in curva 14, rischiando di essere investito dai piloti che sono caduti pochi metri dopo. Per fortuna i centauri coinvolti non hanno subito delle conseguenze fisiche. Qualche moto è risultata più ammaccata dell’altra, ma per fortuna sono riusciti a riportarle nei box per la corsa di 14 giri.

Moto3, incidente pauroso

Il crash di Sergio Garcia ha fatto clamore, essendo il leader della classifica piloti. A terra anche Sasaki, Guevara, Migno e Riccardo Rossi. I piloti sono caduti in successione a causa delle difficili condizioni dell’asfalto bagnato. Dopo i numerosi crash sono state sventolate le bandiere rosse per fermare la gara. Sarebbe stato uno zero pesantissimo per il leader della graduatoria pilota, ma la gara è ripresa dopo un pò di minuti in condizioni di pista diversi.

I meccanici del suo team sono stati straordinari quest’oggi, riuscendo a rispedire in sella il pilota spagnolo. La gara di Garcia è stata positiva, ma è venuto meno sul più bello. In lotta per il podio, il leader della classifica si è ritrovato alla fine, alle spalle di Juame Masia, Ayumu Sasaki Izan Guevara e Dennis Foggia, Tatsuki Suzuki e Carlos Tatay. Solo settimo, al termine della corsa, Sergio Garcia che ha preceduto Ryusei Yamanaka, Deniz Oncu e il decimo Andrea Migno.

Nonostante gli alti e bassi Sergio Garcia ha lasciato la Francia con ancora la testa della classifica della Moto3. Un risultato inimmaginabile dopo il crash nella primo giro che osserverete in basso. Un suo zero avrebbe potuto spedire alle stelle Dennis Foggia, ma il romano è stato beffato nelle ultime battute. Da primo all’inizio dell’ultimo giro a quarto. Il secondo successo stagionale di Masia è un segnale importante in vista della sfida al Mugello.