MotoGP Francia, qualifiche: Bagnaia strepitoso, male Marquez

La pole position nel Gran Premio di Francia della MotoGP è andata a Pecco Bagnaia, seguito da Jack Miller. Quarto Fabio Quartararo.

Settima qualifica stagionale per la MotoGP, con la pole position del Gran Premio di Francia che è stata ottenuta da Pecco Bagnaia, che girando in 1’30’’450 ha piazzato la seconda partenza al palo consecutivo. Il rider torinese ha beffato per appena 69 millesimi Jack Miller nella doppietta Ducati, con Aleix Espargaró che è terzo sull’Aprilia. Delude Fabio Quartararo, che non è andato oltre il quarto posto e che scatterà dalla seconda fila.

Bene Enea Bastianini, che porta la Ducati del Gresini Racing al quinto posto, subito dietro al campione del mondo in carica della MotoGP. Non eccellente la qualifica di Johann Zarco, solo sesto dopo aver fatto segnare il miglior tempo in mattinata, prestazione che, se avesse ripetuto, lo avrebbe portato a scattare dalla prima fila.

Settimo Joan Mir con la Suzuki, seguito dal compagno di squadra Alex Rins e da Jorge Martin. Marc Marquez chiude la top ten con la Honda, una moto immersa in una crisi di risultati che non accenna a terminare. Undicesimo Pol Espargaró, seguito dall’altra Honda di Takaaki Nakagami.

MotoGP, Bagnaia vola in pole position

Nella Q1 della MotoGP c’è subito grande battaglia per le due posizioni che consentono l’accesso alla fase decisiva delle qualifiche. Davanti a tutti si piazza subito la Ducati Pramac di Jorge Martin, che viene seguito dalla Suzuki di Joan Mir dopo il primo tentativo sulla gomma fresca.

Lo spagnolo della casa di Borgo Panigale ha fatto grande fatica per tutto l’arco del fine settimana, mentre Johann Zarco ha addirittura siglato il best lap assoluto questa mattina. Buono il primo time attack di Marco Bezzecchi che si avvicina molto al tandem di testa, seguito a ruota dal compagno di squadra Luca Marini.

Commette un errore Maverick Vinales che resta in fondo al gruppo con l’Aprilia, confermando il grande gap prestazionale con Aleix Espargaró. Mir prova il secondo time attack, ma un lungo nella parte centrale della pista lo costringe ad abortire, sprecando quello che è il massimo della gomma.

I tempi sono comunque ben più lenti rispetto alla mattinata, visto che Martin nel primo attacco al tempo ha girato in 1’31”138, ad oltre mezzo secondo da quanto fatto dal compagno di squadra nelle libere 3. Il campione del mondo della MotoGP nel 2020 accelera in sella alla Suzuki, migliorandosi nella prima parte del secondo tentativo.

Girando in 1’30”933, lo spagnolo si mette a dettare il passo, mettendosi maggiormente al sicuro dagli attacchi di coloro che lo seguono. In grossa crisi Andrea Dovizioso e Franco Morbidelli, che non riescono mai ad avvicinare neanche la top five, entrambi nettamente bastonati da Fabio Quartararo a parità di moto in questa prima parte di stagione.

Vinales soffre a sua volta, salendo in sesta posizione con un bel distacco dai primi. Morbidelli è ottavo, mentre Bezzecchi e Marini provano il colpaccio, ma i due del Mooney VR46 Racing Team non vanno oltre la seconda fila di questo primo turno di qualificazione.

Martin torna davanti in 1’30”804, ribadendo un buono stato di forma in questo pomeriggio in sella alla Ducati del team Pramac. Vinales migliora ma è terzo, ma Bezzecchi gli torna davanti sfiorando addirittura il crono di Mir, che riesce a salvarsi per pochissimi millesimi, 7 per la precisione.

Martin e Mir riescono a farcela, qualificandosi al Q2. Bezzecchi segue davanti a Vinales e Marini, con Fabio Di Giannantonio che mostra qualche passo in avanti ma ancora lontano dalla top ten. La battaglia ha visto prevalere i due spagnoli, che poi si sono giocati le prime file nella seconda fase.

Il Q2 inizia e ci si attende una grande battaglia, con tanti rider che hanno il potenziale per mettere a referto la pole position. C’è tanta attesa sulle tribune per Quartararo e Zarco, i due idoli locali che hanno dimostrato di avere un ottimo passo per tutta la durata del fine settimana di Le Mans.

Il primo tentativo di Marc Marquez viene cancellato per abuso di track limits, cosa che già si è verificata in questi giorni con diversi piloti. Mir è il primo a far segnare un tempo, ma Pecco Bagnaia lo spazza subito via. Quartararo piazza però la zampata in 1’30”688, avvicinandosi a quanto fatto da Zarco in mattinata ma con temperature più fredde della pista.

Alle sue spalle c’è la Ducati del rider torinese, con Martin terzo ed in gran forma dopo un fine settimana non facile. Quarto Aleix Espargaró che è sempre nelle prime posizioni sull’Aprilia, seguito da Enea Bastianini con la Desmosedici del Gresini Racing. Pecco punta nuovamente su un doppio giro di riscaldamento, nel tentativo di attaccare il miglior tempo del rivale.

Il campione del mondo commette un errore nel secondo time attack, mentre Bagnaia e Jack Miller piazzano la doppietta Ducati ad un minuto dal termine. Pecco si prende la pole position davanti al compagno di squadra, e per la casa di Borgo Panigale si tratta della prima partenza al palo a Le Mans. Domani alle 14 la partenza della gara.