MotoGP Francia, libere 3: Zarco di un nulla su Bagnaia, segue Quartararo

Le terze libere della MotoGP in Francia hanno visto comandare Johann Zarco, con Pecco Bagnaia secondo. Vinales e Mir in Q1.

Johann Zarco ha comandato la terza sessione di prove libere del Gran Premio di Francia della MotoGP. Il francese, proprio sotto la bandiera a scacchi, ha girato in 1’30”537, rifilando appena 31 millesimi a Pecco Bagnaia. Terzo tempo per Fabio Quartararo, seguito da un Marc Marquez in netta ripresa.

L’otto volte campione del mondo ha voluto sfruttare il traino del francese, e la cosa ha avuto il suo effetto. Quinto tempo per Jack Miller, che ha confermato le sue ottime potenzialità sulla pista che lo ha visto vincitore lo scorso anno. Dietro di lui c’è l’Aprilia di Aleix Espargaró, seguito da un ottimo Takaaki Nakagami.

La top ten è completata dalla Suzuki di Alex Rins, dall’altra Honda di Pol Espargaró e dalla Ducati del Gresini Racing condotta da Enea Bastianini. Dopo un gran venerdì, l’ex leader del mondiale della MotoGP è tornato a far fatica, ma è riuscito almeno ad entrare direttamente in Q2. Maverick Vinales e Joan Mir dovranno invece passare dalla prima fase di qualifica.

MotoGP, Vinales e Mir in Q1

La terza e penultima sessione di prove libere della MotoGP a Le Mans ci ha fornito i primi verdetti del week-end, aprendo la giornata di qualifica sul tracciato Bugatti. Come solito, i rider si sono concentrati sulle simulazioni di passo gara nella prima fase, senza andare a migliorare le prestazioni del giorno precedente.

Il primo tempo interessante è di Fabio Quartararo che porta la sua Yamaha davanti a tutti in 1’31”844, ma si rimane comunque a circa sette decimi da quanto fatto da Enea Bastianini ieri pomeriggio. Jorge Martin si mette davanti al francese, che continua a girare su un ritmo molto regolare e rapidissimo, sempre sotto al muro dell’1’32”.

Su una pista stretta e complicata per i sorpassi come quella di Le Mans, partire tra i primi è determinante, viste le grandi difficoltà nelle manovre di attacco che si sono già evidenziate sul tracciato di Jerez de la Frontera per le MotoGP. Scivola nel frattempo Pol Espargaró, che alla Curva 7 si scompone sul leggero avvallamento e finisce per le terre.

Non è brillante il passo di Marc Marquez, che conferma le problematiche evidenziate ieri. La Honda non riesce proprio a digerire questa tipologia di tracciati, che esaltano invece Quartararo e la sua Yamaha. L’unico che ne tiene il ritmo in queste prime simulazioni è Martin, che dopo una giornata non certo facile al venerdì appare in gran forma.

Continuano ad essere cancellati molti tempi a causa dei track limits, realmente troppo severi specialmente sull’ultima curva. Tutto ciò è costato a Takaaki Nakagami la cancellazione di una grande prestazione, che gli avrebbe garantito l’accesso tra i primi cinque senza troppi problemi.

Nell’ultimo quarto d’ora, i piloti iniziano a montare le gomme nuove per attaccare le prime posizioni. Rischio clamoroso per Marquez che rischia di scivolare ancora, mentre stava andando molto forte. Quartararo piazza un devastante 1’30”847, mentre l’otto volte campione del mondo riesce a salire subito dietro a Bastianini nella classifica combinata nonostante la quasi perdita di controllo.

Jack Miller si avvicina al campione e sale in seconda piazza, in un momento della sessione che si fa molto interessante. Joan Mir con la Suzuki, che era finita pericolosamente in undicesima posizione, sale in quarta, mentre fatica Johann Zarco che non riesce a tirarsi fuori dalle acque pericolose della Q1.

Quartararo rientra ai box e mostra un volto molto tranquillo, continuando a fare una differenza imbarazzante su Franco Morbidelli, mai competitivo in questa stagione. Scende in pisa anche Pecco Bagnaia, nel frattempo scivolato sino al decimo posto. Subito dopo, Marco Bezzecchi lo scavalca con un bel tempo, anche se probabilmente non sarà sufficiente per portarlo in top ten.

Dopo aver messo in mostra un buon long-run, Martin fa fatica a trovare un giro veloce, non andando oltre un momentaneo settimo tempo che non gli permette di stare tranquillo. Bagnaia torna tra i primi e piazza il quinto tempo, mentre scivola indietro Aleix Espargaró.

Nel frattempo, Pecco vola con la Ducati ed in 1’30”568 va davanti a tutti, rilanciando la sfida a Quartararo che viene preceduto di quasi tre decimi dal suo vice. Marquez usa come traino proprio “El Diablo”, esattamente come aveva fatto nel primo run. L’impressione è che le Michelin abbiano bisogno di due giri di riscaldamento per rendere al meglio.

Zarco sigla il quarto tempo e riesce a qualificarsi per il Q2, con un bel colpaccio dopo le difficoltà evidenziate fino agli ultimi minuti del turno. Impressionante il francese che va addirittura davanti a Bagnaia per appena 31 millesimi. Ce la fa Bastianini che col decimo tempo passa direttamente alla seconda fase di qualifica, cosa non riuscita a Vinales e Mir che non hanno trovato un giro abbastanza pulito per rientrare nei primi dieci in vista del pomeriggio. Alle 14:05 l’inizio delle qualifiche.