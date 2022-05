Quanto costa la Jeep più economica? È davvero accessibile

Non tutti i modelli Jeep, sono inaccostabili dal punto di vista finanziario: guardate quanto costa infatti, quella più economica.

Difficile non immaginare il listino prezzi di auto con caratteristiche di lusso, come i SUV della Jeep, senza pensare che qualsiasi modello si sceglierà, costerebbe tantissimo. Certo, è ovvio che c’è chi di problemi per comprarne, non ne ha, ma se si è appassionati di Jeep e non se n’è mai posseduta una, la soluzione ci sarebbe? Vediamo per chi è accessibile.

Nel listino del 2022, della società che oggi fa parte del gruppo Stellantis, non ci sono certo solo auto economiche. Ci sono anche modelli da circa 52.000 euro, come le nuove auto della linea Compass. La più economica, ma tra queste, si aggira intorno ai 40.000 euro. Più della Ferrari più economica che si trovi sul mercato. La differenza, ovviamente è tra le tipologie di vettura, anche se proprio nel 2022, la Ferrari ha composto il proprio primo SUV, la Purosangue.

Esiste una Jeep economica? Ecco quale conviene di più

Ad ogni modo, andando ad acquistare un nuovo di fabbrica, anche in quest’anno difficile economicamente, a livello mondiale, non troveremo certo auto di matrice Jeep, con prezzi stracciati. Bisognerà comunque essere disposti a spendere un po’ di soldi. Il giorno in cui sul mercato, uscirà la primissima Jeep elettrica, non è ancora così vicino, ed infatti ancora andando a controllare il listino, vediamo anche i modelli Renegade 4Xe, superare i 40mila euro e quelli della linea Wrangler, superare i 70mila euro.

C’è però, una possibilità abbastanza accessibile. L’anno scorso, tra i SUV più economici, c’era un modello Renegade a poco più di 24mila euro, ma quest’anno, c’è qualcosa di davvero conveniente. L’occasione, potrebbe non presentarsi mai più, ed infatti, troviamo una Renegade 1.0 T3 120cv Limited, a 18.900 euro. Uno spettacolo, sia l’auto che il prezzo. E così, se avete messo da parte qualche risparmio, potrete finalmente ordinare la vostra Jeep, ma bisogna fare presto perché i modelli ancora disponibili, potrebbero essere pochi.

La Renegade, è il modello SUV più venduto d’Italia e di Europa, lunga 424 centimetri e larga 181, con altezza 167 e cinque porte. Risulta questo, uno dei SUV più comodi ed infatti, scelti, del nostro Paese. La classe è Euro 6D Final e non dimentichiamo il bagagliaio da 351 litri. Il motore montato su questa vettura è un 1.5 turbo benzina da 130 CV e 240 Nm, supportato da un propulsore elettrico di tipo P2.