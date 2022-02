Non è detto che non si possa comprare una Ferrari: ce n’è una più economica di tutte e che potremmo mettere in garage.

Probabilmente, quello col cavallino è il simbolo automobilistico che più dà l’idea di prestigio nel mondo. Anche altri marchi, sicuramente offrono vetture di un livello avanzato, dai dettagli alla carrozzeria, ma nell’immaginario collettivo è probabile che la più alta percentuale di amanti delle auto, direbbero di desiderare proprio una Ferrari.

Certo, è per tutti un sogno, per pochi è immaginabile come possibile realtà. Non tutti possiamo svegliarci domani e decidere di andarne a comprare una, per ovvi motivi. Se siete curiosi di capire di cosa si parla, ecco il costo medio di una vettura di Maranello. Eppure, che ci crediate o no, esiste anche una soluzione per i “comuni mortali”.

Ovviamente esiste una Ferrari più economica delle altre

È matematica. A meno che non dovesse nascere una casa che decida di stabilire un prezzo uguale per tutte le vetture in uscita, ci sarà sempre la macchina più economica del marchio. E naturalmente, c’è anche la Ferrari più economica, per cui non bisogna essere necessariamente uno sceicco, per risultarne proprietario.

Ovvio, che qualora si decidesse di comprarla, ci sarebbe bisogno di tener conto di centinaia di piccole cose, che costano eccome. Non è facile sostituire economicamente un pezzo di una vettura Ferrari e per esempio un pieno ad una di queste auto, non costerà certo 20 euro, in quanto questo dipenderà dal serbatoio della vettura e non dal prezzo di acquisto della stessa. Ma ora passiamo alla realtà dei fatti.

Al pensare che esista una possibilità di avere una Ferrari, vi sarà certamente venuto un po’ di appetito. Comprensibile, perché un modello in particolare, oggi si trova sul mercato di chi sa cercare bene, tra i 30mila ed i 60mila euro. Motore V8 di 2926 cm³ da 214 CV e design Pininfarina, vi basta? Si tratta della Ferrari Mondial che tenendo conto di tutte le versioni, è stata costruita in soli 6149 esemplari. Semplicemente il prezzo di questi modelli non è mai decollato, ed oggi comprarne una usata non è impossibile. E parliamo comunque di una vettura costruita dal 1980 al 1993. Sarebbe anche un pezzo d’epoca, non è mica una sciocchezza volendo.

