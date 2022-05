Clamoroso in F1: c’è già un pilota che rischia di restare a piedi

Dopo settimane di rumors, dalla Gran Bretagna arriva la voce di un possibile cambio di sedile in F1. E in un team storico.

Doveva essere la stagione della ripartenza questa per la Williams. Dopo il passaggio nelle mani di Jost Capito, lo storico team inglese sperava con il cambio dei regolamenti di poter dare una prima svolta dopo anni di difficoltà. La rinascita dello scorso campionato, con l’ottava posizione finale, aveva fatto sperare i milioni di tifosi della F1 in tutto il mondo. Anche perché la scuderia formata dal grande Frank Williams, scomparso proprio lo scorso anno, meritava di tornare quantomeno a lottare per la top ten. Ma le prime battute della stagione attualmente in corso sembrano aver confermato un po’ quanto visto nelle ultime annate, con una Williams costantemente dietro, nonostante qualche exploit.

L’unica bella notizia arriva da Alexander Albon, mandato via dalla F1 nel 2020 ma che sta sfruttando la sua seconda occasione con grande coraggio. E’ lui infatti ad aver centrato due top ten, che per ora hanno permesso alla Williams di conquistare qualche punticino iridato. Ma in generale il thailandese è stato costantemente vicino alla zona punti, non solo per tattiche azzeccate ma anche per il suo talento.

F1, pronto a saltare un altro pilota?

Dall’altra parte del box invece c’è davvero poco da ridere. Nicholas Latifi infatti ha chiuso il suo 2021 con un botto ad Abu Dhabi che ha deciso il campionato in favore di Max Verstappen. Un particolare che lo ha fatto diventare decisamente poco simpatico a milioni di tifosi della F1 (in particolare quelli di Lewis Hamilton). In questo 2022 per ora è decisamente il fanalino di coda, e neanche l’avere a disposizione un coach d’eccezione come Jenson Button sta servendo a molto.

Nelle ultime settimane però si sono moltiplicate le voci di un addio anticipato alla Williams del pilota, che diverrebbe così il secondo a essere lasciato a piedi in F1 dopo Nikita Mazepin, fatto fuori da Haas per le note vicende legate alla guerra in Ucraina e alle sanzioni legate a team, piloti e sponsor russi. Secondo il giornalista britannico Joe Saward, Latifi potrebbe essere messo alla porta a stretto giro di posta. Anche se, come ammette lui, è più probabile che questo accada nella seconda parte dell’anno. Tutto dipenderà dal rendimento di Latifi in queste prossime corse. Anche se il fatto che il padre Michael sia proprietario di Sofina Foods, ossia uno dei principali finanziatori in termini di sponsorizzazioni del team inglese, può essere un fattore che può frenare questa operazione.

Il nome che ha fatto il giornalista per il sedile Williams è Nyck De Vries. Ed è una novità, visto che in precedenza si era fatto avanti Oscar Piastri, talento scuola Renault e campione in carica F2. Lo stesso Latifi aveva allontanato questa voce, confermando che si rendeva conto di dover alzare il suo livello ma che certi rumors non lo preoccupano, perché riguardano tanti piloti della F1. Lo stesso boss Capito qualche settimana fa lo ha tranquillizzato dicendo che ha il pieno supporto della squadra e per adesso “non esiste alcuna volontà di cambiare la line-up”. Ma è proprio questo “per adesso” a incidere. Perché la pazienza, si sa, dura poco. Anche in F1.