CUPRA Born “rubate” al Ranch di Valentino Rossi (VIDEO)

CUPRA Born protagonista di un video divertente ed esaltante al Ranch di Valentino Rossi, con Migno e Manzi piloti d’eccezione.

Prosegue intensamente la collaborazione tra il marchio automobilistico CUPRA e la VR46 Riders Academy, due brand fortemente sportivi e all’avanguardia nei rispetti settori, accomunati dalla forte passione per i motori. CUPRA è inoltre diventata Official Automotive Partner di Mooney VR46 Racing Team con un accordo triennale, ma la partnership va avanti con eventi speciali e sempre rivolti al futuro.

Il nuovo video vede protagonisti principali Stefano Manzi e Andrea Migno che, terminata la consueta sessione di allenamenti sull’ovale del Ranch di Tavullia con le loro moto flat track, notano due CUPRA Born 100% elettriche parcheggiate e vorrebbero subito mettersi alla guida, ma Alessio ‘Uccio’ Salucci dice di no. Non resta che attendere la notte, quando il capo dorme e i due allievi della VR46 Riders Academy si alzano in silenzio per mettersi alla guida della berlina sportiva in modalità “performance”, compiendo alcuni traversi sullo sterrato del Ranch di Valentino Rossi.

Una CUPRA al Ranch di Valentino Rossi

Un video divertente che rispecchia il Dna di CUPRA e VR46 all’insegna della sportività e dell’allegria, in un progetto congiunto che gravita sulle emozioni, le esperienze, l’adrenalina, le performance che accendono la passione dei giovani piloti e del marchio iberico derivato dalla costola più estrema del marchio SEAT.

E il Motor Ranch è sicuramente lo scenario migliore per esaltare le anime dell’Academy e della CUPRA, come già successo in passato con la Formentor VZ5 da 390 CV, l’essenza di una combinazione vincente di performance e adrenalina allo stato puro. La passione e l’adrenalina derivanti dalla velocità e dalle curve dell’ovale sterrato di Valentino Rossi regalano grandi emozioni a chi le vive ma anche a chi guarda scorrere ad alte prestazioni i piloti, sia con le due che con le quattro ruote.

Del resto il layout del Ranch di Tavullia mette in risalto le caratteristiche e la dinamicità della nuova CUPRA Born 100% elettrica, disponibile in declinazioni di potenza che oscillano da 150 a 231 CV e garantisce un’autonomia fino a 548 km. Le prestazioni sono tipiche di una sportiva con motore tradizionale, con uno scatto da 0 a 100 km/h in soli 6,6 secondi per la top di gamma e-Boost. Trazione posteriore e tecnologie di ultima generazione, lo sterzo progressivo, cerchi in lega da 20 pollici sono solo alcuni degli elementi che contraddistinguono questo modello di sicura presa sul mercato delle auto.