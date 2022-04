CUPRA Born e-Boost: autonomia da record e prestazioni super

CUPRA Born e-Boost garantisce prestazioni sportive ed emissioni zero, con un’autonomia che raggiunge limiti da record.

In Italia arriva la nuova CUPRA Born e-Boost da 231 CV capace di coniugare prestazioni eccellenti ed emissioni zero, con un’autonomia che sfiora dati da record: fino a 548 km con la batteria da 77 kWh) per la massima sportività, senza rinunciare a design, emozioni e comfort di guida. I prezzi per la versione con batteria da 58 kWh partono da 40.700 euro, ma si potrà applicare una riduzione grazie agli incentivi statali. Da 44.850 euro per la versione con batteria da 77 kWh.

Dopo la presentazione della CUPRA Born, la prima 100% elettrica del marchio, CUPRA compie un altro step sia dal punto di vista del design che delle performance con la nuova CUPRA Born e-Boost. Una iniezione di tecnologia e potenza, con un cuore elettrico inedito da 231 CV e una coppia di 310 Nm, che garantiscono una accelerazione da 0 a 100 km/h in appena 6,6 secondi. Non solo velocità, ma anche piacere di guida e maneggevolezza grazia alla piattaforma MEB del Gruppo Volkswagen pensata per i veicoli elettrici.

I dettagli della nuova CUPRA Born e-Boost

Al momento del lancio la CUPRA Born e-Boost verrà offerta in due declinazioni di batteria: quella da 58 kWh e il nuovo pacchetto batterie da 77 kWh. Quest’ultima versione riesce a portare l’autonomia totale di questa berlina sportiva fino a 548 km nel ciclo combinato, un riferimento assoluto per tutto il comparto BEV del mercato. Di grande rispetto anche i tempi di ricarica che si attestano in 35 minuti per ricaricare dal 5% all’80%. Per l’edizione più potente e sportiva la dotazione di serie e tecnologica doveva ovviamente essere all’altezza del nuovo modello.

Cerchi in lega da 19” Thypoon Sport Black, i comandi pulsanti satelliti al volante, che consentono di selezionare i profili di guida in modo diretto. A richiesta sono disponibili i cerchi da 20 pollici Firestorm Sport Black, il nuovo Tech Pack per l’automazione del parcheggio, e include il Kessy Advance con illuminazione maniglie anteriori, Intelligent Park e Connectivity box per ricaricare i dispositivi mobili.

Grazie all’Intelligent Park sarà possibile effettuare qualsiasi manovra di parcheggio senza dover mettere le mani sul volante, grazie all’uso di 12 sensori e il sistema di infotainment, che prenderà il pieno controllo fino al termine dell’operazione. Infine il nuovo Pilot Pack M Plus comprende tutti i più avanzati sistemi di assistenza alla guida, fra cui videocamera posteriore, il Side Assist, il sistema di riconoscimento dei segnali stradali e molto altro.