Pol Espargarò ai titoli di coda? La comunicazione dopo Jerez

Pol Espargarò lascerà la Honda a fine campionato: una decisione che gli è stata comunicata dopo la gara di Jerez da Alberto Puig.

I primi colpi di mercato iniziano a piazzarsi dopo il caso Suzuki che ha sconvolto il paddock del Motomondiale. E arriva da casa Honda che nei prossimi giorni potrebbe giù ufficializzare l’addio di Pol Espargarò a fine campionato e l’arrivo del campione del mondo Joan Mir. Secondo quanto riferito da ‘La Gazzetta dello Sport’ il team manager Alberto Puig avrebbe già comunicato al pilota di Granollers la decisione della HRC, al termine del Gran Premio di Jerez.

Ancora una volta il week-end andaluso si è rivelato deludente per il pilota residente in Andorra e che milita in classe regina dal 2014. Dopo la vittoria del Mondiale Moto2 nel 2013 si è guadagnato l’accesso in MotoGP con il team satellite della Yamaha, ma il passaggio alla squadra factory è sempre stato un ostacolo insormontabile. Dal 2017 è salito in sella alla KTM RC16, fino al termine del campionato 2020, quando ha collezionato cinque podi e concluso al 5° posto finale.

Pol Espargarò e Honda ai titoli di coda

Per Pol Espargarò l’offerta della Honda era irrinunciabile, nonostante fosse consapevole dei rischi. La RCV non è una moto facile per nessuno e condividere il box con Marc Marquez altrettanto difficile. Al suo posto arriverà Joan Mir, campione del mondo 2020, che era in procinto di rinnovare con la Suzuki prima dell’annuncio clamoroso che lascerà il campionato a fine anno. Quando ha saputo del ritiro di Hamamatsu, annunciato da Livio Suppo e Shinichi Sahara, era piuttosto sereno, consapevole di avere in tasca questa via di uscita. Discorso diverso, invece, per Alex Rins che deve affrettarsi a trovare una sistemazione.

Con il senno di poi la scommessa di Alberto Puig, di scommettere su Pol Espargarò e ingaggiarlo ancor prima che iniziasse la stagione 2020, si è rivelata sbagliata. La retrocessione di Alex Marquez dalla squadra ufficiale al team LCR di Lucio Cecchinello forse un po’ troppo prematura. Del resto la scelta di puntare su Pol aveva lasciato molti di stucco, essendo un pilota che in classe regina non ha mai vinto un solo Gran Premio.

Nella stagione 2021 è salito una sola volta sul podio in occasione della gara di Misano-2, un altro podio nella gara di esordio del 2022 in Qatar. Nelle ultime 5 gare il miglior risultato è stato il 9° posto a Portimao, per il resto molte prestazioni opache concluse con la speranza di un miglioramento che non è mai arrivato. Marc Marquez è davanti in classifica, nonostante le condizioni precarie e aver saltato due gare per infortunio. Quanto basta per far riflettere.