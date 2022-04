Leclerc ricorda il passato con Verstappen: parole sconvolgenti

E’ la lotta del momento quella tra Leclerc e Verstappen. Ma i due si sono dati battaglia anche nei kart. E il monegasco ricorda con piacere quelle sfide.

Un inizio così emozionante non lo vivevamo da…l’anno scorso. Sì, perchè a dire il vero la rivalità tra Max Verstappen e Lewis Hamilton nel 2021 è stata qualcosa di incredibile, con le prime vere scaramucce che arrivarono proprio a Imola, quando al via i sue arrivarono ruota a ruota alla prima chicane per un duello durato tutta la stagione. Una sfida dura, a volte anche sopra le righe, quella tra l’olandese e l’inglese, terminata in modo rocambolesca. Ma quest’anno almeno un attore è cambiato. Al posto di Lewis c’è quel Charles Leclerc che il campione del mondo lo conosce sin troppo bene.

Stessa età (con il monegasco più giovane di una decina di giorni), stessa voglia di arrivare e un passato condiviso che ha alimentato questa competizione tra i due che, dopo qualche scaramuccia nel passato, è deflagrata completamente in F1 proprio quest’anno. Anche se per fortuna al momento non siamo arrivati a quella tensione eccessiva vissuta un anno fa.

Leclerc e le prime battaglie con Verstappen

Tolto Melbourne, dove in realtà i due non sono arrivati mai realmente al corpo a corpo, nelle prime due gare Leclerc e Verstappen hanno dato spettacolo con una serie di sorpassi e controsorpassi da brividi, senza però mai andare oltre. Anzi, quello che ha stupito è stata la maturità con cui i due si sono affrontati, sfruttando anche in maniera astuta le zone DRS.

E proprio questo livello di sfida tra i due sta piacendo al pubblico e agli addetti ai lavori. Nessuna scorrettezza, solo tanto agonismo e voglia di battere l’altro in maniera pulita. anche perché i due si rispettano molto, come hanno detto e dimostrato più volte anche in pista. Un rapporto, quello tra i due, coltivato fin dai tempi dei kart, dove si sono sfidati spesso per la vittoria. Un duello che però non è sempre stato così “tranquillo”. Tanto che proprio in una delle prime annate, papà Jos, vedendo Max duellare con Charles, si lasciò scappare: “Questi due litigheranno sempre, anche in F1”. Aveva capito che quella che stava nascendo era una rivalità speciale, destinata a continuare tra i grandi.

A detta degli esperti, hanno sempre dimostrato Leclerc e Verstappen una propensione alla sfida reciproca, sin dai loro esordi su quattro ruote. E non sono mancati momenti di tensione, come nel 2012 a Val d’Argenton, quando il monegasco e l’olandese erano in lotta per il titolo WSK Euro Series. In quella occasione addirittura finirono entrambi per essere squalificati perché in pista diedero vita a una serie di scorrettezze reciproche che non potevano essere non sanzionate. In pratica Leclerc accusò l’olandese di averlo ostacolato più volte in gara prima di mandarlo fuori. Alla fine il numero 16 rimontò fino alla seconda posizione e nel giro di rientro (furioso) affiancò il rivale che, distrattosi, non capì la manovra dell’avversario finendo per rimanere impantanato in una pozzanghera presente fuori dalla pista.

Poco o male per il pilota Ferrari, che conquistò l’Europeo a fine anno, mentre nel 2013 fu battuto dal rivale nel Mondiale kart. Episodio questo che aprì le porte a Verstappen verso la F3 e poi piano piano verso la F1. Ma proprio di quei duelli è tornato a parlare Leclerc a RacingNews365: “La lotta con lui è sempre stata serrata. Soprattutto nelle serie giovanili. Ricordo che eravamo sempre lui o io. Ecco perché ci odiavamo a un certo punto. Perché sì, spesso non finiva nel migliore dei modi“. Adesso ricorda molto dolcemente quei duelli, anche perché sono cresciuti ed è maturato anche il modo di sfidarsi in pista: “Abbiamo solo due stili di guida molto diversi. A volte vince lui, ma a volte vince l’altro. È divertente. Mi diverto!”. E speriamo continui così sempre.