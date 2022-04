Marquez, arriva il messaggio ai tifosi: Marc è vicino al rientro? (FOTO)

Marc Marquez spera di poter rientrare già dal Gran Premio delle Americhe di domenica. Lo spagnolo ha mandato un messaggio ai fan.

Giornate di attesa e speranza per Marc Marquez, su cui non ci sono ancora notizie ufficiali alla vigilia del Gran Premio delle Americhe. L’otto volte campione del mondo è il dominatore assoluto di Austin, dove ha vinto per ben sette edizioni su otto disputate. L’unica battuta d’arresto è datata 2019, quando una caduta mentre stava volando verso il trionfo lo costrinse al ritiro, cedendo il passo alla Suzuki di Alex Rins.

Lo scorso anno, il rider della Honda riuscì ad ottenere il secondo successo stagionale in Texas, dopo quello del Sachsenring e prima dell’ultimo portato a casa nella seconda tappa di Misano. Purtroppo, il calvario iniziato nel luglio del 2020 con la rottura dell’omero del braccio destro a Jerez non era ancora finito, ed una caduta in off-road ha provocato il ritorno dell’incubo diplopia.

Questo difetto porta alla paralisi di un nervo all’interno dell’occhio di chi lo riceve. In pratica, in questo modo non consente il perfetto allinearsi dei due occhi, non consentendo quindi al soggetto di avere un’immagine nitida di ciò che gli si palesa davanti. In questo momento, l’occhio destro di Marquez non scende a dovere ed il globo oculare non funziona come quello sinistro. Questo, gli fa vedere le figure, doppie.

Ovviamente, la diplopia non permette ad un pilota che affronta queste velocità di poter gareggiare in condizioni di sicurezza, e nel corso dell’inverno si è parlato a lungo di un possibile intervento chirurgico, che avrebbe impedito a Marc di prendere parte al Motomondiale 2022.

Tutto ciò era stato scongiurato, ed il rider della Honda aveva preso regolarmente parte ai test ed alla prima gara in Qatar. L’highside nel Warm-up in Indonesia e la conseguente caduta hanno riportato in auge la diplopia, portandolo a saltare l’appuntamento di domenica scorsa in Argentina.

Per il momento, la Repsol Honda HRC ha comunicato soltanto il forfait del nativo di Cervera per la tappa di Termas de Rio Hondo, ma non ci sono ancora annunci ufficiali sulla gara di Austin. Tra tre giorni prenderanno il via le prove libere, ed alcune fonti parlano di un clamoroso ritorno in sella dello spagnolo.

Marquez, messaggio di speranza per i tifosi

Marc Marquez sta sperando in un recupero lampo per poter essere al via del Gran Premio delle Americhe, in programma per questa domenica ad Austin. Su questa pista, come detto, il rider iberico si è sempre esaltato, rifilando distacchi abissali alla concorrenza dal 2013 in avanti.

In una storia pubblicata sul suo profilo Instagram, Marc si è immortalato in un selfie mentre faceva colazione, con una scritta molto particolare sulla propria tazza del latte: “Sognalo, allora puoi farlo“. La frase originale viene attribuita ad Enzo Ferrari, che disse “Se lo puoi sognare, lo puoi fare“.

Ovviamente, si tratta di un messaggio neanche troppo criptico che Marquez ha voluto mandare ai suoi tifosi ed al mondo della MotoGP. Il Motomondiale, che piaccia o meno, non può fare a meno di un fenomeno della sua portata, specialmente dopo l’addio di Valentino Rossi.

Al momento, il mondo delle due ruote non ha un padrone ben definito, con le prime tre tappe che hanno visto tre diversi vincitori a sorpresa. Enea Bastianini ha portato al trionfo la Ducati del Gresini Racing in Qatar, mentre Miguel Oliveira con la KTM ha fatto sua la tappa in Indonesia. In Argentina è toccato ad Aleix Espargaró ed all’Aprilia prendersi la scena, ma è chiaro che la presenza di un personaggio del blasone di Marc occorra come il pane. Nelle prossime ore conosceremo meglio la situazione.