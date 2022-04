Valentino Rossi, ecco come sono andate le prime qualifiche ad Imola

La nuova avventura di Valentino Rossi nel mondo delle quattro ruote ha preso il via ad Imola. Ecco i risultati delle qualifiche.

Nella mattinata odierna sono andate in scena le prime qualifiche stagionali del Fanatech GT World Challenge sul tracciato di Imola, dove Valentino Rossi fa il suo debutto assoluto in questa categoria. Va sottolineato che non si tratta della prima esperienza del “Dottore” nel mondo delle Gran Turismo, avendo affrontato già diverse prove come la 12 Ore del Golfo ad Abu Dhabi o la 6 Ore di Vallelunga.

Il nove volte campione del mondo del Motomondiale scatterà dalla quindicesima casella, a bordo della sua Audi R8 LMS #46 del Team WRT. Assieme a lui ci saranno Nico Muller e Frédéric Vervisch, entrambi grandi esperti di corse endurance e da sempre legati a doppio filo con la casa dei quattro anelli.

La pole position è andata alla R8 gemella #32 del team belga, con Vanthoor–Van Der Linde–Weerts che scatteranno davanti a tutti con un tempo medio di 1’40”322. Weerts si è reso protagonista anche di un grande rischio, finendo nella sabbia nel Q3 che ha posto fine anticipatamente alla sessione di qualifica.

Come dicevamo, l’Audi di Valentino Rossi prenderà il via dalla quindicesima posizione assoluta, la quattordicesima tra i PRO. La vettura a tinte gialle ha faticato a trovare il ritmo per tutto il week-end, ma è ovvio che al pilota di Tavullia servirà del tempo per prendere confidenza con il mezzo. Nel passato, infatti, il “Dottore” aveva sempre gareggiato con la Ferrari nelle GT, e mai con una R8 LMS.

Valentino Rossi, obiettivo fare esperienza in gara

La gara scatterà alle 15 di oggi pomeriggio, con Valentino Rossi che ha come obiettivo quello di macinare chilometri e fare esperienza. Una delle tante variabili sarà quella dei doppiaggi, dal momento che le vetture al via saranno ben 52. Le classi al via sono diverse e prevedono la presenza di tanti amatori, ovvero piloti gentleman che sono indispensabili nel portare un buon budget alle varie squadre.

Tornando alla griglia di partenza, per l’Audi è stata una sessione eccezionale. La prima fila è infatti completata dalla R8 LMS #25 del Saintéloc Racing con Legéret–Niederhauser–Mies, ai quali è sfuggita la pole position per appena 23 millesimi di secondo. Il dominio delle Mercedes nelle pre-qualifiche non si è ripetuto nella sessione decisiva per l’assegnazione della pole position, dal momento che la prima AMG-GT è solo terza ed è la #88 dell’Akkodis-ASP Team con Juncadella–Marciello–Gounon.

Valentino Rossi si ritroverà a combattere contro molte insidie nella giornata odierna, ma per lui c’è da attendersi un buon numero di tifosi. Già nei giorni scorsi, il paddock si era riempito di fan che avevano assediato il motorhome del Team WRT, nella speranza di incontrare il loro idolo indiscusso.