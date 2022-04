Vuoto il box VR46: il racconto surreale di Luca Marini

Le casse del team Mooney VR46 non sono ancora arrivare nel paddock di Rio Hondo. Il racconto incredibile di Luca Marini.

Tra i team maggiormente colpiti dal ritardo dell’arrivo del cargo c’è sicuramente il Mooney VR46 di Luca Marini e Marco Bezzecchi, il cui box risulta ancora vuoto. Il volo ha lasciato l’Africa e sta per arrivare al prossimo scalo in Brasile. Annullato il venerdì di prove libere avremo un sabato saturo di prove e qualifiche insieme, che metterà a dura prova meccanici e piloti. Inoltre, il warm-up della MotoGP di domenica mattina è stato esteso a 30 minuti.

Fino a quando le casse non arriveranno in autodromo regna un senso di incertezza all’interno del paddock a Termas de Rio Hondo. “Sarà sicuramente difficile con meno tempo in pista, ma il lavoro più duro lo avranno i meccanici che in una sola notte dovranno fare il lavoro che svolgono solitamente in due giorni. In questo momento non abbiamo nulla, dovremo attendere alla fine di questo venerdì. Devo prepararmi al meglio per affrontare questa strana situazione”.

Luca Marini e i lavori straordinari

I meccanici della MotoGP hanno un’esperienza non comune e sapranno affrontare al meglio questo inconveniente, anche se non sarà facile neppure per i piloti. Sarà una lotta contro il tempo in ogni senso, fuori e dentro la pista. Senza contare che a Termas de Rio Hondo non si corre da tre anni e per diversi atleti, compreso Luca Marini, sarà la prima volta con una MotoGP.

La priorità sarà sfruttare al meglio la giornata di sabato per arrivare preparati alla gara di domenica. “Proveremo a capire al meglio tutti i dettagli, comprese le gomme in relazione alla gara. Poi ovviamente si tratta di comprendere la pista il più velocemente possibile ed essere subito veloci poiché per entrare direttamente in Q2 avremo a disposizione solo FP1 e FP2”.

I team che al momento non hanno ancora nulla ai box partiranno sicuramente con uno svantaggio iniziale. “Non abbiamo niente e se penso alla tuta che abbiamo messo nella scatola dopo la gara bagnata di Mandalika… sarà sicuramente ammuffita e dovremo gettarla via”. Quando le casse arriveranno ai box Luca Marini e Marco Bezzecchi daranno una mano se necessario: “Se i meccanici ai box hanno bisogno di aiuto, ovviamente io e Bez faremo del nostro meglio per aiutarli”.