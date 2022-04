Guai per la Volkswagen, modelli richiamati: ecco il motivo

Ancora un guaio in casa Volkswagen, con migliaia di veicoli coinvolti per un problema riscontrato negli ultimi mesi.

Non è un periodo particolarmente fortunato per Volkswagen. Il 2022 infatti per il gruppo tedesco è cominciato nel peggiore dei modi, con una nave cargo con bandiera panamense Felicity Ace della giapponese Mol che è andata a fondo con a bordo 4.000 auto del suo marchio dopo aver preso fuoco il 16 febbraio scorso per un incendio divampato nella stiva vicino alle isole Azzorre. Per questo incidente, la società stima un danno di quasi 400 milioni di euro, visto che nella nave erano presenti auto preziose come Porsche, Audi e anche diversi modelli della ID.4, uno dei prodotti di punta di Volkswagen.

Adesso però per la casa tedesca, che sotto la sua ala ha anche diversi altri marchi, è arrivata un’altra pessima notizia che rischia di rovinarne l’immagine.

Richiamo per migliaia di Volkswagen

Nelle ultime ora la Federal Motor Transport Authority e le case automobilistiche Audi, Cupra, Seat, Skoda e Volkswagen hanno lanciato una campagna di richiamo in tutto il mondo. L’allarme riguarda una copertura del motore allentata che potrebbe entrare in contatto con superfici calde nel vano motore. Qualora questo accadesse, il pericolo è che si fonda il materiale di copertura e dare il via a un incendio del motore.

Le vetture interessate sono ben 111.321, oltre a 55.976 in Germania. In Audi sono finiti nel mirino 6.320 veicoli dei modelli TT e Q3 prodotti dal 2020 al 2022. Finora non si sono verificati incidenti con danni alla proprietà e anche in alcuni casi lesioni personali. Nel caso di Cupra sono interessati 30.467 veicoli dei modelli Ateca, Formentor e Leon prodotti dal 2021 al 2022. In questo caso per ora non si sono verificati incidenti gravi. La Seat invece ha richiamato 798 veicoli del modello Tarraco prodotti dal 2021 al 2022, mentre la Skoda 15.636 veicoli dei modelli Kodiaq, Octavia e Superb usciti dalle proprie fabbriche dal 2020 al 2022.

Ben più alto il numero di Volkswagen coinvolte, 58.100 veicoli dei modelli Arteon, Golf, Tiguan, T-Roc e Passat prodotti dal 2020 al 2022. In questo caso sono stati già segnalati 16 incidenti con danni alla proprietà e/o lesioni personali. Per il momento, fanno sapere dall’azienda, non sono in grado di sostituire la copertura del motore ai veicoli che vengono portati in officina: le auto in pratica vengono semplicemente private della copertura del motore per azzerare il rischio di incendio, mentre il pezzo sostitutivo arriverà in un secondo momento.

Insomma una bella gatta da pelare per il gruppo, che tra l’altro proprio negli ultimi mesi sta trattando un possibile sbarco in F1 con i marchi Volkswagen e Audi, interessati ad acquisire addirittura scuderie storiche come la McLaren, e che ora potrebbe subire un bel danno d’immagine.