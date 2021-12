Volkswagen ID.5 arriva in Italia: dettagli e prezzi di listino

La Volkswagen ID.5 pronta per arrivare sul mercato italiano. Scopri tutti i dettagli e i prezzi di listino del SUV coupè 100% elettrico.

Arrivano sul mercato italiano la ID.5 e la ID.5 GTX, il primo SUV coupè 100% elettrico del marchio Volkswagen che saprà conquistare ampi consensi già a partire dalle sue linee sinuose e sportive. Realizzato sulla piattaforma modulare elettrica MEB, promette un’autonomia adatta anche ai lunghi spostamenti: la ID.5 Pro Performance assicura di percorrere fino a 520 km, mentre la ID.5 GTX ha un’autonomia di 490 km. Con la ricarica rapida bastano 6 minuti per accumulare l’energia necessaria a percorrere 100 km.

Motori, prezzi e dotazione di serie

Grazie all’adozione del nuovo Software 3.0, l’e-SUV può vantare una connettività eccellente e consente di ricevere gli aggiornamenti più recenti anche a distanza di anni dall’acquisto, oltre a vantare un controllo vocale evoluto. Per quanto concerne la gamma motori la ID.5 debutta con due versioni: la ID.5 Pro Performance con motore posteriore da 150 kW (204 CV), capace di accelerare da 0 a 100 km/h in 8,4″ e raggiungere una velocità massima di 160 km/h. La ID.5 GTX con trazione integrale bimotore da 220 kW (299 CV) accelera da 0 a 100 km/h in 6,3″ e tocca una top speed di 180 km/h.

La Volkswagen Id.5 arriverà nelle concessionarie italiane nel mese di aprile 2022. In Italia, i prezzi di listino sono di 52.900 Euro per la ID.5 Pro Performance e di 58.700 Euro per la ID.5 GTX. Nella dotazione di serie elenchiamo cerchi in lega da 19 pollici, sedili anteriori e volante riscaldabili, ACC, Front Assist, Lane Assist, tecnologia Car2X, Driving Profile Selection, Keyless Go, App-Connect wireless, navigatore satellitare Discover Pro con schermo touch da 12 pollici e caricatore wireless per smartphone. L’edizione sportiva aggiunge cerchi in lega da 20 pollici, fari anteriori IQ.Light LED Matrix e posteriori 3D LED con indicatori di direzione dinamici e illuminazione interna in 30 colori.