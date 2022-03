F1, Lewis Hamilton disperato: le sue parole sono drammatiche

Il sette volte campione del mondo, Lewis Hamilton, si è lasciato andare a confessioni molto intime. Il trentasettenne si è aperto ai suoi fan.

Lewis Hamilton sta attraversando uno dei momenti più difficili della sua gloriosa carriera. Quando nella vita si raggiunge l’apice, una caduta può avere un grosso impatto sul piano emotivo e mentale. Nel 2021 il pilota anglocaraibico ha subito una beffa atroce. La delusione per il titolo perso all’ultimo GP in Brasile nel 2007, al primo anno in F1, e l’amarezza della sconfitta del 2016, per mano del suo ex teammate Nico Rosberg, non sono nulla rispetto al boccone amaro che ha dovuto ingoiare ad Abu Dhabi.

Michael Masi ha avuto un ruolo determinate nella perdita dell’ottavo titolo piloti del driver della Mercedes. La scelta di non sbandierare le bandiere rosse e di non far sdoppiare subito tutte le auto, in regime di Safety Car, ma solo quelle che separavano Hamilton e Verstappen, ha regalato all’olandese l’occasione della vita. L’ultima tornata dello scorso campionato rimarrà sempre un macigno nella testa dell’inglese.

Hamilton, dopo essersi chiuso in un silenzio tombale, è tornato a parlare dell’accaduto nel corso della presentazione della W13 e dei test prestagionali. Lewis si è sentito derubato e ha perso fiducia nel sistema. La vettura ad effetto suolo, inoltre, non ha dato sensazioni positive all’inglese che ha chiesto tutto l’impegno dei tecnici per riportare la vettura della Stella a tre punte nella posizione che occupava da otto anni di fila. Lewis, dopo anni al top, è in grande difficoltà, su un’auto con più problemi che qualità.

La sofferenza mentale di Lewis Hamilton

Lewis sperava di poter cominciare l’anno con il piede giusto. Il sedicesimo posto in qualifica in Arabia Saudita e una domenica di atroci patemi, terminata in decima posizione, ha fatto dimenticare al campione il terzo posto in Bahrain. La Mercedes W13, soprattutto a causa del porpoising, è molto indietro rispetto alla Ferrari F1-75 e alla Red Bull RB18.

George Russell ha palesato, ugualmente, difficoltà al volante della W13. Il campionato, sin qui, ha messo in luce l’azzardo della Mercedes che ha presentato una monoposto con soluzioni tecniche estreme che non sta dando i frutti sperati. ll vincitore di 103 Gran Premi, l’unico nella storia in tripla cifra, e 103 pole position non può che trovare motivazione nel lottare per traguardi ambiziosi nel finale di carriera.

I piloti, a volte è bene ricordarlo, sono persone normali che hanno problemi e difficoltà come chiunque. Diversi personaggi del circus, negli ultimi tempi, hanno iniziato ad ammettere le proprie problematiche. Da Lando Norris, driver della McLaren, a Toto Wolff, team principal della Mercedes. Questi ultimi hanno parlato apertamente di argomenti che prima erano considerati tabù. Il sette volte campione del mondo ha scritto un messaggio molto intimo sul suo stato d’animo e sulla situazione che coinvolge milioni di persone che stanno affrontando momenti difficili sul piano mentale.

Lewis Hamilton, tramite le Instagram Stories, ha annunciato: “È stato un anno così difficile con tutto ciò che sta succedendo intorno a noi. Non è facile in certi giorni rimanere positivi. Ho lottato mentalmente ed emotivamente per molto tempo, per andare avanti ci vuole molto sforzo, ma dobbiamo continuare a lottare, abbiamo così tanto da fare e realizzare. Sto scrivendo questo per farti sapere che va bene se ti senti in questo modo. Devi sapere che non sei solo e che ce la faremo insieme. Un amico mi ha ricordato una cosa oggi: possiamo ottenere tutto ciò che ci mettiamo in testa. Ricorda a te stesso di vivere con gratitudine quando inizia un nuovo giorno. Ti invio amore e luce“.