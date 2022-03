Ferrari, Sainz può battere Leclerc? L’esperto dice la sua

In casa Ferrari ci si attendeva una sfida tra Charles Leclerc e Carlos Sainz che per il momento non si è verificata. Il monegasco è davanti.

La Ferrari è la grande rivelazione dell’inizio del mondiale 2022. Charles Leclerc guida la classifica del mondiale con ben 45 punti su 52 disponibili, grazie alla vittoria in Bahrain, il secondo posto in Arabia Saudita ed i due giri veloci conquistati nei primi due appuntamenti stagionali.

Carlos Sainz lo segue a quota 33, dopo un secondo ed un terzo posto. Nonostante una differenza non troppo marcata in classifica mondiale, c’è da registrare un netto gap in termini di performance, specialmente in condizioni di gara piuttosto che in qualifica, sia a Sakhir che a Jeddah.

Nelle qualifiche della prima gara, Leclerc aveva riportato in pole position la Ferrari, staccando di 123 millesimi la Red Bull di Max Verstappen e di soli 129 millesimi Sainz. Anche in Arabia Saudita la differenza non è stata abissale, restando sotto ai due decimi di secondo.

Tuttavia, le cose sono decisamente cambiate in gara, dove il monegasco è riuscito a fare una netta differenza in entrambe le tappe. La cosa lascia sorpresi, visto che lo scorso anno avveniva esattamente l’opposto. Charles era quasi sempre davanti in qualifica, mentre Carlos riusciva a giocarsela alla domenica, finendo spesso in una posizione migliore. L’avere a disposizione una monoposto da primato ha galvanizzato il principino, che ora sogna in grande.

Ferrari, per Gian Carlo Minardi Sainz seconda guida

La Ferrari si giocherà il titolo contro la Red Bull di Max Verstappen, e per ora appare evidente che l’uomo di punta sarà Charles Leclerc. Carlos Sainz non ha ancora trovato il giusto feeling con questa nuova tipologia di monoposto, battendo comunque Sergio Perez sia in Bahrain che in Arabia Saudita e portando a casa punti pesanti nel mondiale costruttori.

Gian Carlo Minardi, intervenuto in un video di “Motorsport.com“, ha chiaramente espresso il proprio giudizio: “Leclerc si sta dimostrando molto maturo in questo inizio di campionato. Gestisce bene le gare e sarà l’uomo che si giocherà il titolo con Verstappen. In questo momento, pare evidente che Sainz giochi il ruolo di seconda guida“.

Effettivamente, in casa Ferrari la situazione si sta già delineando. Leclerc è stato in grado di fare la differenza nelle prime due tappe, imponendo un ritmo gara che solo Max Verstappen sta riuscendo a mantenere. L’impressione è che Sainz abbia ancora tanto da imparare su queste vetture, ma alla lunga potrebbe venir fuori risultando fondamentale per le sorti di questo mondiale.