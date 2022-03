Iannone pronto a tornare? Arriva un altro segnale con l’Aprilia

Iannone continua ad allenarsi con l’Aprilia e sogna sempre di tornare alle gare quando sarà possibile: intanto gira a Misano.

La squalifica per doping è stata una brutta mazzata per Andrea Iannone, che non può gareggiare fino a dicembre 2023. Tuttavia, ha già detto può volte di sognare un ritorno alle corse.

Il pilota di Vasto in questi mesi ha più volte pubblicato sui social network foto e video che lo mostrano in azione in pista, sempre con un’Aprilia. La casa di Noale, l’ultima con la quale ha corso in MotoGP, non lo ha mai abbandonato durante il difficile periodo che ha vissuto dopo la positività a un controllo antidoping.

Il sostegno a The Maniac si è visto anche quando il team ha voluto aspettare fino al giudizio del TAS di Losanna prima di scegliere un pilota per il 2021. L’idea era quella di puntare su di lui, ma non è stato possibile perché è arrivata la squalifica fino a dicembre 2023. Un’altra squadra probabilmente lo avrebbe abbandonato al suo destino, evitando di rimanere quasi senza scelte per la stagione seguente.

Iannone sull’Aprilia RSV4 a Misano Adriatico

In questi giorni Iannone è risalito in sella e lo ha fatto a Misano Adriatico. Sulla pista del circuito intitolato a Marco Simoncelli ha guidato l’Aprilia RSV4. Un nuovo “test” dopo l’ultimo effettuato a febbraio a Vallelunga.

A fare compagnia al pilota abruzzese anche Alessandro Delbianco, collega che corre nel CIV Superbike e che ha alle spalle anche un’annata (la 2019) nel Mondiale SBK con la Honda del team Althea MIE. Corre con Aprilia nel Campionato Italiano Velocità e nel 2022 punta al titolo.

Iannone, invece, punta a tornare alle gare appena sarà possibile. La squalifica scade tra più di un anno e bisognerà vedere quale team deciderà di dargli un’occasione. Potrebbe essere proprio l’Aprilia a dargli una moto per gareggiare, magari nel CIV. Ora è presto per fare previsioni, però l’abruzzese non si arrende.

Nelle scorse ore ha pubblicato su Instagram dei video e delle foto del suo test a Misano Adriatico e ha scritto il seguente messaggio: “Posso farlo ancora, sempre con stile”. La conferma che ha tuttora una grande voglia di salire in moto e correre. Vedremo se riuscirà a realizzare il sogno di gareggiare di nuovo.