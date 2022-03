Guanyu Zhou commosso per il primo punto in F1: il video emozionante

Ottimo esordio in F1 per Zhou, subito a punti in Bahrain: non ha trattenuto l’emozione a fine gara.

Tra le sorprese positive del primo gran premio del campionato 2022 di Formula 1 c’è sicuramente Guanyu Zhou. Al debutto nella categoria si è ben comportato nel weekend a Sakhir.

Dopo il quindicesimo posto in griglia ottenuto nelle Qualifiche del sabato, nella gara di domenica ha concluso in decima posizione. Questo significa che all’esordio in F1 ha subito conquistato un punto e ciò rappresenta una grande soddisfazione per lui.

Grande gioia in casa Alfa Romeo, che esulta anche per il sesto posto di Valtteri Bottas. La corsa in Bahrain è stata decisamente positiva per la scuderia di Hinwil, reduce da due annate negative e che sembra aver lavorato bene sulla monoposto 2022. Sono di aiuto anche i notevoli passi avanti fatti sul motore da parte della Ferrari, che è fornitrice del team.

F1 GP Bahrain 2022: Zhou emozionato dopo la gara

Per Zhou il punto conquistato a Sakhir ha un significato molto importante. Non c’è solamente la soddisfazione di aver chiuso in top 10 la sua prima gara in Formula 1, ma anche l’aver fatto vedere di non essere un “pilota pagante” privo di qualità.

La stagione è lunga ed è presto per i giudizi, però il cinese non è stato esattamente accolto bene da tutti quando l’Alfa Romeo lo ha ingaggiato. Soprattutto in Italia, dove si sperava nella conferma di Antonio Giovinazzi, sono stati molti a criticare la decisione del team e ad attaccare il driver asiatico dicendo che era in F1 solo grazie ai soldi degli sponsor. Lo stesso Giovinazzi fece intendere di aver perso il sedile per ragioni economiche e non di merito.

Zhou ci ha tenuto sempre a precisare che ha fatto grandi sacrifici per arrivare in Formula 1, non si tratta solamente di soldi. Se degli sponsor cinesi hanno deciso di supportarlo, non è una colpa. Ovviamente tocca a lui dimostrare di essere all’altezza di stare in griglia. Alla prima gara se l’è cavata bene e ha un campionato intero per dimostrare che merita di esserci.

Il pilota dell’Alfa Romeo non ha nascosto la sua gioia nel post gara in Bahrain e la F1 ha pubblicato un video nel quale lo si vede molto emozionato al momento del rientro nel paddock. Belle immagini in una giornata che di emozioni ne ha regalate parecchie.