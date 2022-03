Dove è nata la figlia di Valentino Rossi? Ecco tutte le curiosità su Giulietta

Poco più di una settimana fa è venuta alla luce Giulietta, la prima figlia di Valentino Rossi e Francesca Sofia Novello. Ecco dove è nata.

Valentino Rossi e Francesca Sofia Novello sono finalmente diventati genitori. Lo scorso agosto, con un simpatico post su Instagram, il “Dottore” aveva annunciato la prossima nascita di un bambino, poi rivelatosi di sesso femminile. Il nome della nascitura è stato tenuto nascosto sino all’ultimo, con il desiderio del nove volte campione del mondo di chiamarla Vittoria che non è stato esaudito.

La coppia ha puntato su Giulietta, e la notizia della sua nascita ha fatto il giro del mondo in poche ore. Venerdì scorso, 4 marzo 2022, il pilota di Tavullia e la ex ombrellina sono ufficialmente diventati genitori, proprio nel corso del primo week-end di gara della MotoGP senza la presenza del fenomeno italiano.

Valentino Rossi ha seguito la vittoria di Celestino Vietti, rider del VR46 Racing Team, proprio poche ore dopo essere diventato papà, festeggiando nel migliore dei modi il successo del suo pilota. Nel frattempo, il “Dottore” è anche impegnato nei test dell’Audi R8 LMS del Team WRT con il quale correrà il Fanatech GT World Challenge.

Il pilota di Tavullia è stato impegnato anche nella presentazione della livrea dell’auto, che con Frederic Vervisch e Nico Muller, entrambi molto esperti di gare endurance e legatissimi alla casa di Ingolstadt. Il campionato scatterà il 3 aprile ad Imola, dove c’è da attendersi una bella presenza di tifosi.

Valentino Rossi, ecco dov’è nata la piccola Giulietta

Valentino Rossi è diventato padre nella notte di venerdì 4 marzo. Giulietta è venuta al mondo all’ospedale di Urbino. Il papà ha deciso di assistere il parto della fidanzata Francesca Sofia Novello, e dopo 26 anni di una carriera straordinaria ha potuto conoscere una nuova emozione, forse la più bella nella vita di un essere umano.

La coppia, dopo quattro anni di fidanzamento, si è regalata la prima figlia, la cui nascita è stata annunciata su Instagram tramite una foto, in cui è ritratto il piedino della bambina per annunciare la notizia. “Mamma e Babbo, sono al settimo cielo! Benvenuta Giulietta Rossi“, hanno scritto entrambi i genitori sui loro profili.

“Un’emozione indescrivibile. Non la si capisce finché non la si prova“, è il commento di nonna Stefania, la mamma di Valentino. Emozionato anche il nonno Graziano Rossi: “Non so ancora dire quali cambiamenti porterà, ma sicuramente positivi“. La bimba, al momento della nascita, pesava 3,5 kg, ed ha subito portato una gioia enorme in tutta la famiglia di Valentino Rossi ed il quella della sua compagna.

Il rientro a casa è avvenuto pochi giorni dopo, con la ex ombrellina che si è subito divertita nel caricare alcune storie sui suoi profili social per condividere con i fan la bella notizia. In un video, la Novello ha fatto ascoltare a tutti la “Ninnananna”, utilizzata nel tentativo di far addormentare presto la piccola.

La giovane showgirl ha aggiunto anche una descrizione al video: “Mi addormento prima io che lei secondo voi?“. La nascita di Giulietta ha scatenato una valanga di commenti di auguri sui due profili social della coppia, che nei limiti del possibile ha ringraziato per tutto l’affetto ricevuto in questi giorni. L’ex ombrellina potrà ora dedicarsi al suo nuovo impegno di mamma, ma non rinuncerà di certo a seguire il compagno in alcune delle sue trasferte.

La carriera del “Dottore” è entrata ora in una nuova fase, che lo vedrà protagonista nei campionati GT a ruote coperte. Il sogno è quello di partecipare, un giorno, alla 24 ore di Le Mans, ma nel frattempo affronterà quella di Spa in estate. Con la consapevolezza che a casa, alla fine di ogni week-end, troverà una nuova vita che lo aspetta nella culla.