Valentino Rossi, prima notte a casa per Giulietta: ecco cosa fa (VIDEO)

Da pochi giorni è venuta al mondo Giulietta, la primogenita di Valentino Rossi e Francesca Sofia Novello. Ecco le prime immagini.

Dopo la dolce attesa, è arrivata la bella notizia: Valentino Rossi e Francesca Sofia Novello sono finalmente diventati genitori. Venerdì notte è nata la piccola Giulietta, la primogenita della coppia che ha fatto impazzire tutti i tabloid. Il lieto evento è rimbalzato subito nel mondo del web, nel corso del week-end che coincideva con la prima gara del Motomondiale dopo il ritiro del “Dottore”.

Gli auguri per il nove volte campione del mondo sono arrivati da tutto il mondo del motorsport, con Guido Meda che si è rivolto a Giulietta anche nel corso delle sue telecronache relative al Gran Premio del Qatar. Molto divertente il siparietto che ha visto protagonista Pecco Bagnaia, probabilmente l’unico motivo di sorriso per lui in un fine settimana terribile.

Nel corso delle interviste concesse a “SKY Sport“, il rider della Ducati ha dichiarato: “La notizia è bellissima, sono molto contento e credo sia un segno. Ogni è iniziata la prima stagione senza Vale ed è nata la bambina“. Nelle libere, Bagnaia è anche scivolato, ed ha in seguito raccontato la telefonata svolta con Valentino Rossi.

“Purtroppo oggi sono caduto, e nel pomeriggio ho sentito Valentino per fargli gli auguri. Invece di parlare della bambina mi ha chiesto il motivo per cui fossi scivolato e come mi sentissi. Lui è fatto così, non c’è nulla da fare“. La scena ha fatto sorridere i fan, consapevoli del fatto che il pilota di Tavullia non rinuncerà mai del tutto al mondo delle due ruote.

La compagna del “Dottore” e Giulietta sono tornati a casa negli scorsi giorni, ed il nove volte iridato è tornato in pista già ieri per la presentazione della livrea della sua Audi R8 LMS, con cui disputerà il Fanatech GT World Challenge. I suoi compagni di squadra saranno Frederic Vervisch e Nico Muller, entrambi molto esperti di gare endurance e legatissimi alla casa di Ingolstadt.

Per il debutto stagionale è previsto un esodo di tifosi, dal momento che il 3 di aprile si correrà ad Imola, tre settimane prima del GP di F1. Il pilota di Tavullia svolgerà altri test prima di quelli collettivi, nella speranza di imparare ogni minimo segreto di questa macchina.

Valentino Rossi, ecco la prima notte di Giulietta a casa

Come anticipato, la figlia di Valentino Rossi e Francesca Sofia Novello ha lasciato l’ospedale ad inizio settimana. Tutto è nella norma e la mamma e Giulietta hanno potuto lasciare il nosocomio, spostandosi finalmente nella loro abitazione. La showgirl ha pubblicato una storia Instagram nella quale si sente la classica “Ninnananna”, nel tentativo di far addormentare presto la piccola.

La Novello ha aggiunto anche una descrizione al video: “Mi addormento prima io che lei secondo voi?“. La nascita di Giulietta ha scatenato una valanga di commenti di auguri sui due profili social della coppia, che nei limiti del possibile ha ringraziato per tutto l’affetto ricevuto in questi giorni. L’ex ombrellina potrà ora dedicarsi al suo nuovo impegno di mamma, ma non rinuncerà di certo a seguire il compagno in alcune delle sue trasferte.

Come detto, Valentino Rossi debutterà il 3 aprile ad Imola, nella sua prima gara ufficiale dopo essere diventato padre. Il “Dottore” ha tutta la volontà di continuare a stupire, anche se l’Audi non gli ha dato una buona notizia nelle ultime ore. Come sappiamo, il suo sogno è quello di gareggiare alla 24 ore di Le Mans, dove la casa di Ingolstadt sarebbe dovuta tornare nel 2023.

Tuttavia, il programma è stato per il momento congelato, in attesa di ulteriori aggiornamenti. Per l’Audi c’è in ballo la possibilità di entrare in F1 nel 2026 con il cambiamento delle power unit, ed è probabile che il programma endurance venga del tutto accantonato. Novità importanti attese nei prossimi giorni.