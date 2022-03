Ricciardo costretto a saltare i test: la McLaren spiega il motivo

A causa di un malessere che lo ha colpito, Ricciardo è stato costretto a dare forfait in Bahrain. Ora la McLaren svela cosa è successo.

E’ diventato un vero e proprio caso quello di Daniel Ricciardo. L’australiano avrebbe dovuto girare già giovedì mattina, giornata inaugurale dell’ultima sessione di test invernali della F1 prevista sul circuito di Sakhir, ma per motivi di salute ha dovuto cedere il volante a Lando Norris.

La situazione si è ripetuta anche questo venerdì, con il talento britannico caricato dell’onere/onore di spremere la nuova MCL36. Per tranquillizzare gli animi, la scuderia di Woking aveva fatto sapere che il driver di Perth si trovava in hotel, debilitato, ma probabilmente in grado di recuperare per sabato. Ed invece una nota ufficiale ha ribaltato la situazione.

Ricciardo ha contratto il Covid-19

Dopo aver effettuato diversi tamponi risultati tutti negativi, nel pomeriggio del venerdì è arrivata la sentenza meno piacevole. “Confermiamo che dopo aver avvertito dei sintomi sin dal suo arrivo in Bahrain lo scorso mercoledì, Daniel è risultato positivo al Coronavirus a seguito di un tampone PCR“.

“In accordo con il regolamento locale, al momento si trova in autoisolamento e dovrebbe essere liberato in tempo per il GP“, prosegue il comunicato che parla di condizioni del vincitore del round di Monza del 2021 in via di miglioramento e in cui si annuncia che il suo vicino di box continuerà a svolgere il lavoro di messa a punto della vettura in solitario.

La notizia è rimbalzata immediatamente su tutti i social e lo stesso 32enne ha voluto comunicare con i tifosi per rasserenarli.

“Meglio ora che la settimana ventura“, ha cercato di guardare al bicchiere mezzo pieno con il suo consueto ottimismo. “Sfortunatamente perderò i test, ma perlomeno sono in via di guarigione. Resterò qui in confinamento, con la testa al prossimo impegno. Ringrazio molto il team e Norris per essersi presi carico di tutto il lavoro. Vi devo qualche birra! (o latte per Lando). Ho apprezzato molto anche i messaggi di auguri che mi avete mandato tutti”.