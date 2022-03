Quali auto produce la FIAT? Scopriamo la situazione attuale

La Fiat è uno dei marchi automobilistici più importanti del mondo ed in particolar modo in Italia. Vediamo quali auto produce.

La Fiat è una casa automobilistica italiana, uno dei marchi associati al Made in Italy più conosciuti fuori dai nostri confini. La fondazione è datata 11 luglio 1889 ed avvenne a Torino. Il primo modello messo in vendita fu la “3 ½ HP”, caratterizzata dalla mancanza della retromarcia. Ne vennero prodotti circa 103 esemplari nei primi anni del vecchio secolo.

Nel 1908 venne fondata una sede distaccata negli Stati Uniti d’America, nello Stato di New York. Le due guerre mondiali ridussero in polvere gli stabilimenti industriali di Torino, ed i vertici della casa dovettero ripartire praticamente da zero. La produzione riprese nel 1948, grazie agli aiuti del Piano Marshall che avevano permesso di ricostruire in fretta e furia le fabbriche. Nel 1957 venne prodotto il primo esemplare della storica “500”, il modello più iconico prodotto dal marchio torinese.

Negli anni Ottanta vennero immesse sule mercato la “Uno” e la “Panda”, altri pilastri prodotti dagli stabilimenti di Torino. Nel 1993 fu il momento della “Punto”, una delle automobili più vendute nel Bel Paese a cavallo tra vecchio e nuovo secolo. I primi anni Duemila videro il costruttore piemontese nel bel mezzo di una pesantissima crisi finanziaria, per il cui superamento fu necessario l’innesto di Sergio Marchionne.

Man mano, grazie al talento manageriale di colui che anni dopo è diventato anche il presidente della Ferrari sino alla tragica scomparsa avvenuta nel 2018, la Fiat è riuscita a risalire la china. Nel 2014 venne firmato l’accordo con la Chrysler che portò alla nascita di FCA, unione sciolta nel 2021 per la fusione con il Groupe PSA in Stellantis.

Fiat, ecco i modelli attualmente in produzione

La Fiat produce numerosi modelli, la cui realizzazione è affidata a diversi stabilimenti sparsi in diversi paesi. Partendo dall’Italia, essi sono situati a Torino, Pomigliano d’Arco e Melfi. Nel capoluogo piemontese viene realizzata la 500e, oltre alla celebre Maserati Levante che rappresenta il SUV della casa modense.

La 500è viene prodotta da un paio di anni, e rappresenta un’utilitaria completamente elettrica alimentata da con un motore elettrico da 70 kW, o 90 cavalli, o con un motore elettrico da 86 kW (118 CV), entrambi disposti sull’asse anteriore ed alimentati da batterie agli ioni di litio. Questo stabilimento fu aperto nel 1939.

A Pomigliano d’Arco, dove vengono prodotte le Fiat dal 1968, viene attualmente prodotta la Panda, entrata in commercio dal 2012. Presso lo stabilimento di Melfi, aperto nel 1993, viene realizzata la 500X, assieme alla Jeep Renegad ed alla Compass. Altri centri di produzione sono situati fuori dall’Italia, in particolare in Polonia, in Brasile ed in Argentina.

Lo stabilimento polacco si trova a Tychy, ed è stato aperto nel lontano 1992. Qui si realizza la 500 e la 500C. In Brasile vengono prodotte la Argo, realizzata esclusivamente per il mercato sud-americano, così come la Mobi, oltre alla Strada, la Uno, il Fiorino ed il Qubo. Questi modelli vengono costruiti a Betim, mentre a Goiana si produce la Toro. In Argentina, presso Cordoba, viene costruita la Cronos. Dunque, la produzione della casa automobilistica torinese è sicuramente molto attiva, anche se concentrata in gran parte all’estero.