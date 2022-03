Formula 1 Drive to Survive 4, Netflix: ecco di cosa parlerà

Netflix ha finalmente pubblicato l’atteso video teaser sulla quarta stagione di Formula 1: Drive to Survive in uscita a marzo.

Si avvicina l’inizio del campionato di F1 2022 e prima del via in Bahrain nel weekend del 18-20 marzo non ci sarà solo un ultimo test da affrontare proprio a Sakhir. I tifosi attendono con impazienza anche un altro appuntamento. Su Netflix.

Il riferimento è a Formula 1: Drive to Survive, celebre docu-serie che racconta tanti dietro le quinte del Circus. La quarta stagione racconterà i retroscena del Mondiale 2021, con la lotta tra Max Verstappen e Lewis Hamilton che sarà sicuramente al centro dell’attenzione.

Purtroppo il pilota della Red Bull ha deciso di non prendere parte a questo quarto capitolo. A suo avviso, Netflix non racconterebbe ciò che avviene nel paddock in una maniera completamente aderente alla realtà. Qualche rivalità verrebbe troppo accentuata o addirittura inventata. Un peccato l’assenza di colui che è stato tra i maggiori protagonisti di un’annata che in molti ricorderanno a lungo.

Netflix, online il video teaser ufficiale di Formula 1 Drive to Survive 4

Gli appassionati potranno godersi la quarta stagione di Formula 1: Drive to Survive a partire dall’11 marzo. Anche quest’ultima, come le precedenti tre, sarà composta da un totale di dieci episodi. Netflix ha deciso di farla uscire proprio durante il secondo e ultimo test pre-campionato, in programma dal 10 al 12 marzo in Bahrain.

Nelle scorse ore la famosa piattaforma streaming ha anche pubblicato online il video teaser ufficiale. Nel filmato vengono mostrati alcuni momenti che riguardano la pista, altri il paddock e altri ancora che sono ripresi lontano dai circuiti. Ci saranno tante interviste e sarà curioso vedere se ci saranno dichiarazioni sorprendenti che non sono state mai rilasciate durante il campionato 2021.

La rivalità tra Hamilton e Verstappen sarà sicuramente il tema dominante, anche perché ci sono stati diversi momenti di grande tensione che hanno riguardato sia i due piloti che i team Red Bull e Mercedes. Vedremo come verrà raccontata la storia.

Non mancherà la Ferrari, che nel 2021 si è rilanciata rispetto a un 2020 abbastanza disastroso. Sarà interessante osservare come sarà narrata la convivenza tra Charles Leclerc e Carlos Sainz, che durante l’anno non hanno avuto screzi e hanno mostrato di avere un buon rapporto.

Sicuramente ci saranno momenti dedicati a Daniel Ricciardo, tra i piloti più simpatici del paddock della F1 e che nella scorsa stagione è passato da Renault (poi diventata Alpine) alla McLaren non senza difficoltà, ma vincendo il GP d’Italia a Monza. E che dire del ritorno di Fernando Alonso? E come ignorare il ritiro di Kimi Raikkonen?

Poi ci sarà Sebastian Vettel che parlerà del trasferimento in Aston Martin, Mick Schumacher che esprimerà le sue emozioni per l’esordio in F1 e magari anche qualche opinione sul compagno di squadra Nikita Mazepin, col quale ha avuto qualche screzio in pista. E c’è tanto altro ancora da raccontare.

I temi di interesse non mancheranno. Formula 1: Drive to Survive 4 va visto assolutamente.