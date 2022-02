Quanto guadagnerà il direttore sportivo della Scuderia Ferrari, Mattia Binotto? Il suo è un lavoro molto prestigioso, vi sveliamo il suo stipendio.

Simpatico, disponibile con i media e soprattutto competente. Mattia Binotto, nato a Losanna il 3 novembre 1969 è uno dei volti più noti attualmente, della Scuderia Ferrari. Al pari quasi dei due piloti, visto il ruolo che riveste all’interno dei box di Maranello. Infatti, dal 7 gennaio del 2019 che è diventato team principal della Rossa.

Non ci si arriva per caso però, ad essere il numero 1 di un team di Formula 1 e come tutti, anche il nativo di Losanna ha fatto tanta “gavetta”. L’ingegnere cinquantaduenne, è laureato in ingegneria meccanica presso il politecnico federale di Losanna e dopo il master in ingegneria dell’autoveicolo all’Università degli Studi di Modena e Reggio Emilia, intraprese la sua carriera all’interno di questo meraviglioso e difficile sport.

Mattia Binotto guadagna molti soldi?

Basti pensare che nel 1995, quando ebbe l’incarico di ingegnere motorista nella squadra test, e quindi entrò per la prima volta in Scuderia Ferrari, l’emiliano aveva solo 26 anni. Ed è con questo ruolo principalmente, che è rimasto in rosso, dove dal 1997 al 2003 ha militato tra le fila ferrariste, fino a conoscere non solo personalmente il mitico Michael Schumacher, ma anche i suoi successi, visti in prima fila.

Stando al tema dei guadagni, i suoi si alzarono già dal 2004, quando divenne ingegnere dei motori, per poi passare nel 2007 a capo ingegnere. Tra gli ultimi incarichi per l’italiano nato in Svizzera che ha lanciato la bomba da poco di una F1-75 copiata da un altro team, nel 2014 arrivò l’incarico di direttore del reparto power unit, per poi finalmente rivestire l’attuale ruolo nel 2019.

Ebbene, per farvela molto breve, prima di scoprire quanto guadagna l’ingegnere emiliano in F1, vi possiamo dare un gran consiglio. Se siete appassionati di motori e non vi sentite in grado di diventare piloti, magari un salto nel mondo della dirigenza non sarebbe poi male. Infatti, i guadagni di Mattia Binotto stimati, sono tutt’altro che bassi, anzi, tutt’altro che di cifre che possiamo sentire tutti i giorni. Purtroppo, in giro, nessuna scheda ufficiale ci indica il guadagno ufficiale del team principal ferrarista. Le stime per questo lavoro però, vedono Binotto guadagnare dall’1 ai 5 milioni di dollari all’anno. E per un lavoro che piacerebbe a tutti.