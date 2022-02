Fabio Quartararo, previsione incredibile su Acosta: ecco cosa si aspetta

Fabio Quartararo pronto per la sfida con Marc Marquez. Sul rinnovo di contratto con Yamaha le sue posizioni restano inamovibili.

Inizia il conto alla rovescia per la stagione 2022 di MotoGP e Fabio Quartararo ripartirà con la carica di campione del mondo. Ultimi giorni di riposo prima di mettersi in volo verso Losail e prendere parte al primo week-end di gara. Nei test invernali si è detto poco soddisfatto della sua Yamaha M1, in particolare del motore, che non ha guadagnato nulla in termini di velocità massima sui rettilinei.

In un’intervista rilasciata a DAZN il campione di Nizza assicura che darà il massimo per difendere il titolo iridato, ma il lavoro svolto dagli ingegneri di Iwata durante la pausa invernale non lo ha soddisfatto. “Darò il massimo… è la cosa più importante. Avevo chiesto più top speed, è qualcosa di cui abbiamo assoluto bisogno”. Non avverte la pressione di dover vincere ad ogni costo, ma psicologicamente affronterà la prossima stagione come se non fosse il detentore dello scettro mondiale. “Farò come l’anno scorso: inizio quest’anno come se non avessi mai vinto e voglio vincere”.

Quartararo punta al bis in MotoGP

Tanti i diretti avversari con cui fare i conti per la lotta al vertice. Quest’anno Marc Marquez potrebbe presentarsi in buona forma già dalla prima tappa, dopo il doppio infortunio rimediati a Jerez 2020 e in allenamento. “Il piacere di lottare con Marc è diverso da qualsiasi altro pilota. Quando combatti con lui è un’altra cosa, non vedi solo un semplice pilota, vedi un ragazzo che è stato sei volte campione della MotoGP e batterlo è un’altra cosa”.

Dal prossimo anno potrebbe esserci anche il talentuoso Pedro Acosta nell’elenco degli avversari da battere. “Mi ha sorpreso molto, quando l’ho visto in conferenza stampa con noi sembra che abbia 25 anni, non soffre pressioni o altro, lo aspetto il prossimo anno in MotoGP”, ha aggiunto Fabio Quartararo. “Se può essere campione della Moto2 quest’anno? Per me si, con il talento che ha…”.

Ma nel 2022 Quartararo vestirà ancora i panni della Yamaha oppure deciderà di cambiare costruttore? Ancora una volta la sue posizioni restano rigide: “Non dico che sia il mio marchio, anche se tutti gli anni che ho passato sono stati fantastici. Non è stato ancora deciso nulla. Non seguo nessun marchio al 100%, sono per il miglior progetto”.