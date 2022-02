Joan Mir lascia la Suzuki? Ecco quando arriverà la decisione

Joan Mir prenderà una decisione importante dopo il test in Indonesia. La sua scelta potrebbe condizionare il mercato piloti.

Sono giorni di silenti trattative nel box della MotoGP perché a breve il mercato piloti potrebbe aprire le danze. Manager e team sfruttano questi giorni di test pre campionato per avviare dialoghi e intessere eventuali trattative e il primo annuncio potrebbe scatenare un effetto domino. Una delle selle più scottanti è quella di Pol Espargarò sulla Honda, dove potrebbe approdare Joan Mir.

Nei giorni scorsi Alberto Puig ha affermato che non ci sono trattative in corso, aggiungendo allo stesso tempo che non sarebbe corretto per nessuno parlarne in questo momento. Ma non è un mistero che il campione maiorchino Joan Mir starebbe pensando a lasciare la Suzuki. Nei mesi scorsi il pilota spagnolo ha chiesto a più riprese una moto più competitiva dopo aver perso molti duelli nel 2021, costringendolo a non salire mai sul gradino più alto del podio.

Joan Mir tiene il mercato col fiato sospeso

In base ai primi test in Malesia la Casa di Hamamatsu sembra aver soddisfatto le sue richieste, ma Joan Mir continua a tenere tutti con il fiato sospeso. In una intervista rilasciata a DAZN si è dato una scadenza ben precisa prima di annunciare la sua decisione finale: “Sì, mi do una scadenza. Dopo questi test deciderò quale strada voglio intraprendere. Non posso parlare molto di questo argomento, perché è complicato, ma dopo questo test c’è una decisione importante che dovrò prendere”.

Anche Fabio Quartararo sembra un candidato alla sella della Honda, ma il campione francese della Yamaha sembrerebbe intenzionato a rinnovare con la casa di Iwata. Cambiare prototipo sarebbe un grosso azzardo, finora nessuno tranne Marc Marquez si è adattato alla RC213V dal 2013 ad oggi. Perché rischiare? Il nuovo motore della Yamaha M1 non soddisfa le sue richieste, ma la moto ha altri punti di forza che lo hanno portato a vincere il titolo mondiale nel 2021.

In casa Ducati non ci saranno sorprese di mercato. L’unica sella che scotta è quella di Jack Miller, mentre Pecco Bagnaia a breve annuncerà il rinnovo di contratto. Enea Bastianini e Jorge Martin sembrano giocarsi un posto nel team factory, ma l’australiano ha tutta l’intenzione di guadagnarsi il rinnovo. Sarà una bella sfida a tre che spingerà tutti i piloti a spingersi a vicenda.