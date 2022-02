Verstappen e Red Bull, resta o va via? Spiffero dall’Olanda clamoroso

Il futuro di Verstappen si dovrebbe delineare a breve: la Red Bull sta facendo le proprie mosse per blindarlo.

Il rapporto tra Max Verstappen e la Red Bull è straordinario, non ci sono dubbi. Il trionfale 2021 lo ha consolidato ulteriormente ed è difficile immaginare di vedere l’olandese correre per un’altra scuderia in futuro.

L’attuale contratto scade a dicembre 2023 e da tempo le parti sono in contatto per rinnovarlo. Il raggiungimento di un accordo non sembra essere in discussione, anche perché non risulta esserci alcun team pronto a ingaggiare il figlio d’arte.

In passato si era parlato più volte di un forte interessamento della Mercedes, con Toto Wolff che era anche amico di Jos Verstappen, però quanto successo nel 2021 ha cambiato tutto. I rapporti sono diventati pessimi ed è impensabile che un trasferimento nella squadra di Brackley.

F1, Verstappen e Red Bull verso il rinnovo di contratto

Dopo aver vinto il titolo ad Abu Dhabi lo scorso anno, Verstappen si è lasciato andare a una dichiarazione importante: “Vorrei correre con la Red Bull per sempre”. È difficile prevedere se effettivamente gareggerà solamente con la scuderia di Milton Keynes per il resto della sua carriera, però probabilmente lo farà almeno fino al 2025.

Dall’Olanda i colleghi di De Telegraaf riferiscono che c’è una trattativa in stato avanzato per il rinnovo. La firma del nuovo contratto dovrebbe arrivare presto. Si dice che Raymond Vermeulen, manager del pilota, sia volato in Austria prima del test di Barcellona per incontrare Helmut Marko. Ed è presente anche in Spagna in questi giorni di prove di F1, ma al momento ha preferito non parlare dell’argomento.

Attualmente Verstappen percepisce uno stipendio da circa 25 milioni di dollari e la Red Bull è disposta a corrispondergli un aumento, ma lo stesso Marko in queste settimane ha dichiarato che il pilota è già abbastanza vicino al limite che prevede la scuderia per l’ingaggio.

La sensazione è che un’intesa economica verrà trovata a breve, perché i rapporti tra le parti sono fantastici e non c’è nessun’altra squadra che può ingaggiare Max. Come detto in precedenza, la Mercedes è fuori dai giochi per questioni extra-economiche. La Ferrari crede in Charles Leclerc e probabilmente rinnoverà con Carlos Sainz. McLaren ha blindato Lando Norris fino al 2025. Non si vedono delle alternative reali.