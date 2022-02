MotoGP, Suzuki accontenta Mir e Rins: preso un nuovo team manager

La Suzuki ha finalmente individuato il nuovo team manager MotoGP che andrà a rimpiazzare Brivio e farà da “capo” a Mir e Rins.

Nel campionato MotoGP 2021 la Suzuki non ha patito solo il fatto di essere cresciuta meno della concorrenza. Anche il non avere un sostituto di Davide Brivio nel ruolo di team manager è stato un problema.

Sicuramente la scelta del dirigente lombardo di andarsene in Formula 1, firmando per la scuderia Alpine, lasciò spiazzata la casa di Hamamatsu. Non era facile trovare un sostituto e il project leader Shinichi Sahara ha deciso di condividere le mansioni di Brivio assieme ad altri membri della squadra.

Una scelta che non si è rivelata azzeccata, dato che ha sovraccaricato lo stesso Sahara di responsabilità e non ci sono stati benefici. La soluzione migliore era prendere una figura apposita per ricoprire tale ruolo e finalmente la Suzuki ha individuato la persona giusta.

MotoGP, Livio Suppo nuovo team manager Suzuki

Secondo quanto rivelato da Sky Sport MotoGP, sarà Livio Suppo il nuovo team manager della squadra di Hamamatsu. Le parti hanno raggiunto un accordo contrattuale su base pluriennale. Si tratta di un grande colpo da parte della Suzuki.

Il manager torinese vanta una grande esperienza in MotoGP. Ha vinto sei titoli mondiali piloti, due con Casey Stoner (uno in Ducati e l’altro in Honda) e quattro con Marc Marquez (in Honda). Le competenze per ricoprire l’incarico non gli mancano assolutamente e sa cosa significhi vincere. È un’aggiunta davvero importante per il team giapponese.

L’ufficialità è dell’intesa verrà comunicata nelle prossime ore. Intanto fa molto piacere sapere che Suppo ha deciso di rimettersi in gioco dopo aver lasciato la Honda e la MotoGP a fine 2017. Più volte nelle interviste gli era stato domandato di un eventuale ritorno e non lo aveva mai completamente escluso, pur essendo contento di essersi concentrato in un nuovo progetto riguardante il mondo delle e-bikes.

La Suzuki lo ha convinto a tornare a lavorare nella classe regina del Motomondiale. Il fatto che abbia accettato l’offerta è anche un segnale delle ambizioni che la casa di Hamamatsu ha per il futuro. Se il manager piemontese ha deciso di rientrare in pista, è perché ha avuto specifiche garanzie.

Tra l’altro, l’ingaggio di Suppo potrebbe avvicinare il rinnovo di contratto di Joan Mir. Il campione del mondo MotoGP del 2020, così come il compagno di squadra Alex Rins, ha più volte fatto intendere che un team manager mancasse e fosse necessario alla squadra. Adesso entrambi i piloti sono stati accontentati.

L’ex dirigente di Ducati e Honda ha più volte espresso stima nei confronti dello stesso Mir, che ha sicuramente letto/sentito le sue parole. Pure questo fattore potrebbe incidere nella trattativa per il prolungamento contrattuale.