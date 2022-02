F1, Hamilton vincerà sin da subito: arriva la previsione dell’ex pilota

Lewis Hamilton si presenta al via del mondiale di F1 targato 2022 con grandi obiettivi. Secondo Romain Grosjean sarà al top.

La F1 può tirare un sospiro di sollievo: Lewis Hamilton sarà regolarmente al via del mondiale 2022 dopo una telenovela invernale che si è protratta per quasi due mesi. Dopo la beffa di Abu Dhabi che ha consegnato il titolo mondiale a Max Verstappen lo scorso 12 dicembre, il sette volte campione del mondo era letteralmente sparito dalla faccia della terra.

I suoi canali social non sono stati aggiornati per circa cinquanta giorni, un periodo di tempo lunghissimo per chi, come lui, sfrutta da sempre il mondo del web per aggiornare i propri tifosi sulla sua vita privata. Il britannico si è rifatto vivo il 5 febbraio, pubblicando uno scatto che lo ritrae sul Grand Canion con la didascalia: “Ero andato via, ora sono tornato“.

Da quel momento, il mondo della F1 ha capito che il suo campione avrebbe partecipato anche al campionato che partirà il prossimo 20 marzo in Bahrain, dopo le voci del ritiro che vennero alimentate da Toto Wolff in persona sin dalla metà di dicembre. Nella giornata di venerdì, la Mercedes ha presentato la nuova W13, sulla quale Lewis è salito subito per lo shakedown.

L’esordio assoluto è stato effettuato da George Russell sulla pista di Silverstone, con Hamilton che ha immortalato l’uscita dai box della nuova freccia d’argento guidata dal suo connazionale. Lewis è salito a bordo nel pomeriggio, dandoci anche le prime immagini on-board di queste monoposto.

Il nativo di Stevenage sa benissimo che la nuova stagione porterà grandi sfide, dal momento che la concorrenza spera di essersi fatta sotto grazie al cambio regolamentare. La Ferrari, ad esempio, ha presentato una vettura estrema e dai concetti rivoluzionari, che puntano a chiudere il gap dal team di Brackley e dalla Red Bull.

Le auto 2022 sono bellissime e molto filanti, tutte molto differenti tra di loro. Dal canto suo, la Mercedes ha imboccato una strada che punta su delle pance corte e strette, che lasciano in risalto un marciapiede ben evidente che copre il canale Venturi. Il fondo sarà la parte che potrà maggiormente fare la differenza, sfruttando il ritorno dell’effetto suolo.

F1, Grosjean prevede un Hamilton velocissimo

Lewis Hamilton rientra tra i favoriti per il mondiale di F1 2022, grazie anche alla Mercedes che difficilmente andrà a sbagliare un progetto. Al suo fianco ci sarà George Russell, compagno di squadra ben più scomodo rispetto al fedele Valtteri Bottas. Tuttavia, giocarsela con un sette volte iridato non sarà facile per il giovane britannico, consapevole che occorrerà partire dal basso prima di puntare subito al primo posto.

Tutti si domandano come tornerà in pista Lewis dopo la batosta di Abu Dhabi, ma Romain Grosjean non ha dubbi sulla sua competitività. L’ex pilota della Haas, ora impegnato in Indycar dopo il terribile incidente occorso in Bahrain nel 2020, ha pubblicato un video su YouTube, parlando proprio di ciò che si aspetta dall’alfiere della Mercedes.

“Anche se non è il campione del mondo 2021, credo che sia stato il migliore anno in F1 per Hamilton. È stato super forte, non ha commesso errori. Si è spinto continuamente oltre i limiti, tirando fuori il massimo dalla sua Mercedes. Nei suoi confronti, è giusto dire che la sua macchina non è stata sempre la migliore, a differenza degli altri anni“.

L’equilibrio ha regnato sovrano nel 2021, con la Red Bull che ha avuto il merito di chiudere il gap dal team di Brackley con un gran lavoro nel corso dell’inverno. Questa stagione cambierà tutto, dal momento che le forme delle nuove auto non hanno nulla in comune con la scorsa stagione.