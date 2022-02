Hamilton, sorprendono le parole su Verstappen: ecco cosa vuole fare

Hamilton vuole buttarsi alle spalle rabbia e delusione del 2021: è carico per sfidare di nuovo Verstappen.

La Mercedes è pronta per aprire un nuovo capitolo, dopo l’epilogo tragico dell’ultimo Gran Premio di Abu Dhabi. Ha presentato la W13 con la quale Lewis Hamilton e George Russell cercheranno di andare all’assalto del titolo piloti.

C’è un nuovo regolamento tecnico in F1 e la scuderia di Brackley ha sempre dimostrato di sapersi adattare ai cambiamenti. Difficile non immaginare le Frecce d’Argento davanti nel prossimo campionato, anche se sarà interessante vedere quali valori in pista ci saranno con le nuove monoposto.

Hamilton ha grande voglia di rivincita. È convinto di aver subito un torto nel GP di Abu Dhabi 2021 e la sua idea non è cambiata in questi mesi. Ma rabbia e delusione sono state ormai metabolizzate e trasformate in nuove motivazioni per tornare a vincere nel prossimo Mondiale di Formula 1.

Il sette volte campione del mondo ha chiarito di non avercela con Max Verstappen, però rilancia la sfida per il 2022: “Quanto accaduto non ha nulla a che fare con Max. Lui ha fatto ciò che ogni pilota avrebbe fatto, cogliendo l’opportunità avuta. È un grande rivale e spero ci aspetti un’altra stagione di duelli. Non ho problemi con lui né sento rancore. Guardo avanti, sono tornato più forte e concentrato”.

Lewis, giustamente, non se la prende con Verstappen per quanto successo a Yas Marina a dicembre 2021. Per lui e la Mercedes l’unico responsabile è l’ex direttore di gara Michael Masi, che a loro avviso ha preso decisioni sbagliate e “rubato” un titolo che ormai era del pilota inglese.

Masi nel 2022 non ci sarà più, avrà un altro incarico nella FIA. La Federazione vuole apportare alcuni miglioramenti dalla Formula 1 in termini di regole e processo decisionale, quindi è probabile che assisteremo a una stagione con meno controversie per quanto concerne le gare.

Qualche tensione potrebbe riguardare l’aspetto tecnico delle monoposto, dato che con un nuovo regolamento qualcuno avrebbe potuto provare a sfruttare delle “zone grigie” per trarne vantaggio. Però si spera di vivere un campionato all’insegna di belle sfide, spettacolo e correttezza.

Hamilton certamente vorrà essere davanti e dimostrare di essere ancora il migliore. Gli manca un solo titolo per diventare il pilota più vincente della storia della F1. Può staccare Michael Schumacher e questo è il suo obiettivo.