Maserati Grecale, spunta la data di presentazione del nuovo SUV (FOTO)

Dopo tanta attesa la Maserati Grecale è pronta ad invadere le strade con la forte speranza che il nuovo SUV aiuti il costruttore ad affermarsi in questo sempre più affollato segmento.

La Maserati Grecale è l’ultima sfida del Tridente, sempre più aperto all’innovazione e ai cambi di paradigma. Per una casa prestigiosa come Maserati il DNA rimarrà sempre improntato al lusso, ma con l’obiettivo di svecchiare concezioni passate che hanno caratterizzato i vecchi modelli. Le immagini che arrivano dell’ultima scommessa del marchio del gruppo Stellantis permettono agli appassionati di riconoscere il profilo aggressivo del SUV.

La Lamborghini Urus ha, per prima su larga scala, coniugato il concetto di guida alta ma sportiva. Chi sceglie oggi un SUV non deve necessariamente rinunciare a tutte le altre caratteristiche che hanno le auto sportive e le berline di lusso. La Grecale dovrebbe partire da circa 75.000 euro, collocandosi un gradino più in basso rispetto alla “sorella maggiore” Levante. La prima SUV della storia della casa modenese ha avvicinato la clientela al concetto di fuoristrada di lusso.

La Levante, nonostante le oltre due tonnellate di peso, è un’auto che si distingue per agilità e ciò le consente di affrontare anche i terreni più impervi. La Grecale, in dimensioni inferiori, garantirà una guidabilità perfetta su ogni superficie, senza rinunciare ad un abitacolo comodo e spazioso. Sarà costruita nello stabilimento di Cassino, avendo una forte parentela con la Stelvio. Il piano è lo stesso, modificato giusto per aumentare le dimensioni del SUV della Maserati.

Maserati GranTurismo, ancora un manto di mistero prima del debutto

Maserati Grecale, data di presentazione

Il SUV sarà presentato il 22 marzo 2022. La casa ha reso pubblica la notizia con l’immagine psichedelica dell’auto in strada (foto in basso), pronta ad entrare in commercio. La Grecale sarà lunga 485 cm, 195 di larghezza e 167 di altezza. Il vero capolavoro sta nello schema sospensivo, che prevede il quadrilatero all’anteriore e un multilink al retrotreno, abbinato alle molle pneumatiche. La trazione 4×4 promette scampagnate off-road in totale controllo, grazie alla modalità fuoristrada selezionabile dall’apposito selettore.

Maserati torna a fare monoposto: ecco dove debutterà tra due anni

I motori dovrebbero essere un 4 cilindri 2.0 a benzina con sistema ibrido leggero a 48 volt già in uso dalla Ghibli, che sulla Grecale dovrebbe erogare 300 CV. Prevista, inoltre, una versione pepata (che potrebbe essere la Trofeo) con il 3.0 V6 Nettuno dotato di oltre 500 CV. In stile Maserati ci saranno, oltre alla versione ibrida, una full electric che arriverà nel 2023. La griglia frontale, i gruppi ottici e lo stile sono marcatamente Maserati. In un mondo di SUV facilmente confondibili, la Grecale si distingue per una personalità spiccata ed esclusiva.