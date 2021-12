Maserati GranTurismo, ancora un manto di mistero prima del debutto

La nuova Maserati GranTurismo continua a portare il suo mimetismo negli ultimi scatti spia anche se dovrebbe mancare davvero poco al debutto

La Maserati ha tenuto nascosta la nuova GranTurismo sotto una fitta copertura mimetica da quando ha abbandonato il travestimento Alfa sei mesi fa. L’involucro ha coperto l’intera vettura per mesi, e potrebbe non mostrarsi oltre fino al suo debutto ufficiale. Una nuova serie di scatti spia di Walter Vayr cattura la coupé con lo stesso aspetto di sei mesi fa – camuffata, rivestita e abbastanza familiare.

Dettagli concreti sull’auto rimangono un mistero in quanto l’azienda ha più di un’opzione per il motore. Le voci continuano a sperare nel nuovo motore Nettuno che alimenta la Maserati MC20. Si tratta di un V6 biturbo che produce 621 cavalli e 729 Newton-metri di coppia.

La Maserati continua a nascondere la coupé sotto un involucro aderente, che mette in mostra molte delle linee più curve dell’auto, come i parafanghi posteriori. Nella parte anteriore, la nuova GT ha fari orientati più verticalmente rispetto al modello uscente, anche se il cofano ha un rivestimento sottostante che ne deforma la forma elegante. La parte posteriore è la stessa, con sottili luci posteriori spinte verso l’esterno con il lucido scarico quadruplo che spunta attraverso il paraurti inferiore. La nuova GranTurismo sembra un’evoluzione del design snello dell’auto precedente.

Maserati aveva dichiarato che avrebbe svelato la nuova GranTurismo nel 2021, ma il 2022 è a meno di quattro settimane di distanza. Non abbiamo sentito una parola dall’azienda su un possibile debutto, anche se terremo gli occhi aperti per qualsiasi regalo a sorpresa per il periodo natalizio. La nuova GranTurismo dovrebbe essere messa in vendita nel 2022, che è lo stesso anno in cui dovremmo vedere il debutto della variante completamente elettrica. La MC20, la nuova GranTurismo e il SUV Grecale fanno parte della revisione dell’azienda per dare al marchio diversi nuovi modelli e powertrain di nuova generazione.

