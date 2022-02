Lancia propone una special modaiola della Y: che classe (FOTO)

La Lancia Y sceglie l’eleganza del tocco femminile per la sua ultima special. Lo stile di Alberta Ferretti per un’auto dedicata a chi non vuole passare inosservato.

Una delle auto più apprezzate e vendute sul mercato italiano ha lavorato in partnership con lo stile inconfondibile di Alberta Ferretti. Una collaborazione pensata per un target che ama la moda e adora esprimersi con personalità ed eleganza nelle grandi città.

La Lancia Y ha venduto più tre milioni di modelli nella sua lunga storia di cui due milioni sono stati appannaggio del pubblico femminile. Quest’ultimo apprezzerà tantissimo il nuovo allestimento realizzato da Alberta Ferretti che promette quella raffinatezza che rappresenta anche la maison milanese. Si tratta inoltre della 36esima special della piccola del marchio torinese che continua a proporre tante chicche esclusive, in attesa del nuovo modello.

L’unione tra moda e motori rende la Y ancora più accattivante sul piano stilistico con una serie di tinte uniche. Presenti, infatti, nell’allestimento diverse varietà cromatiche tra cui il bianco neve, il grigio castello metallizzato, il nero vulcano e il bicolore nero che alterna una zona opaca ad un’altra lucida. Il colore esclusivo di Alberta Ferretti è il grigio come potete vedere nell’immagine in basso. Per riuscire a magnificare le forme tondeggianti della carrozzeria sono adottati dei punti di rosa che rendono la vettura molto graziosa.

Lancia Y, quel tocco in più di Alberta Ferretti

L’abitacolo è contraddistinto da finiture di gusto artigianale molto curate ed abbinate al Rose Gold. Il monogramma AF, in onore di Alberta Ferretti, è presente su alcuni dettagli, tra cui i poggiatesta e sulla plancia. I sedili, invece, presentano una rivestitura in un filato in poliestere interamente riciclato da Seaqual Initiative che lavora a progetti sulla raccolta dei rifiuti marini dei fondali e dalle spiagge oceaniche. L’ interessante iniziativa è scelta per contribuire alla sostenibilità dell’ambiente.

La Lancia Y Alberta Ferretti monta un motore 1000 Firefly 3 cilindri da 70 cavalli con sistema start&stop e con un motorino elettrico di supporto BSG (Belt Integrated Starter Generator) a 12 valvole e apposita batteria agli ioni di litio. In tal modo l’auto è classificabile come ibrida ed è un vantaggio non indifferente sotto tanti aspetti, a partire dalla circolazione. Oltre alla suddetta motorizzazione la Y è equipaggiata, in alternativa, anche dal 1.2 GPL da 69 cavalli. L’auto è commercializzata al prezzo di 11.950 € per la versione Hybrid e 13.950 € per la versione GPL.