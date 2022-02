Lancia Ypsilon, pronto un nuovo modello? Ecco come sarà (VIDEO)

La Lancia è pronta a rilanciare il proprio brand con la Ypsilon, che arriverà su strada nel 2024. Ma come sarà questo nuovo modello, finora avvolto nel mistero?

La Lancia, marchio storico italiano, è pronta a ripartire in maniera decisa. E lo farà con uno dei suoi modelli classici, ma che verrà profondamente rivisto. Anzi, verrebbe da dire rivoluzionato. Parliamo della Ypsilon, un modello venduto solo in Italia e l’unico per il momento nel listo della casa piemontese. Un’auto che però potrebbe non essere più prodotta nel nostro Paese ma in Spagna, nello stabilimento Stellantis di Figueruelas vicino Saragozza, dove vengono già assemblate Opel Corsa e Peugeot 208.

La nuova Lancia Ypsilon è attesa sul mercato per il 2024 e sarà completamente diverso da quello che siamo abituati a vedere ora sulle nostre strade. Ma soprattutto sarà un modello che, secondo la casa italiana, rilancerà alla grande il brand.

Lancia Ypsilon, la svolta stilistica?

Si tratterà dell’auto che riaprirà le porte dei mercati esteri per Lancia, che punta a superare le 150 mila vendite annue, cosa che ormai non succede da anni. Secondo le prime informazioni, la Ypsilon sorgerà sulla piattaforma STLA Small e arriverà sul mercato in varie versioni. Le forme? Qui parte il vero rebus. Quello che è certo è che la nuova Lancia sarà costruita in maniera da allargare la platea dei suoi clienti attirando maggiormente il pubblico maschile e meno quello femminile.

Rispetto alle “sorelle” Peugeot 208 e Opel Corsa, sarà una vettura più lussuosa. C’è da capire se sarà più una compatta di segmento B assomiglierà più a un crossover.

Per quanto riguarda i motori, le opzioni sono diverse. Si parla di 1.2 PureTech che potrebbero essere proposti nelle versioni da 80 CV e da 110 e 135 CV con sistema mild hybrid. Parallelamente ci saranno anche versioni completamente elettriche della nuova Lancia Ypsilon con potenze di 110 e 140 CV e autonomia fino a 400 km, non male per il tipo di auto.

La nuova Lancia Ypsilon sarà importante anche per un altro motivo: sarà infatti la vettura che farà da apripista ai nuovi modelli della casa piemontese, soprattutto dal punto di vista stilistico. E quindi c’è grande attesa per capire che forme avrà il futuro di Lancia. Anche perché i modelli che nasceranno nei prossimi anni saranno diversi e importanti. Nel 2026 ci sarà infatti un crossover di segmento C e nel 2028 sarà la volta della nuova Lancia Delta. Tutti modelli che saranno costruiti sulle nuove piattaforme sviluppate dal Gruppo Stellantis, il cui design sarà firmato da Jean-Pierre Ploue.