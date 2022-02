Ferrari F1-75 pizzicata a Fiorano: eccola in tutta la sua potenza (VIDEO)

Incurante della fitta nebbia, la Ferrari è scesa in pista a Fiorano per lo shakedown. La F1-75 è stata portata all’esordio da Leclerc.

Non ha perso tempo la scuderia di Maranello. Dopo la presentazione via web di giovedì pomeriggio ha subito acceso i motori. Nonostante il freddo e la nebbia imperante in zona Modena, alle 10:15 il circuito di Fiorano si è svegliato. In pista la F1-75 che verrà portata in gara da Charles Leclerc e Carlos Sainz a partire dal 20 marzo in Bahrain.

Ferrari F1-75, dal muso alle pance, il progetto è estremo e coraggioso

Debutto nella nebbia padana per la Ferrari F1-75

Dal colore rosso scuro e dalle forme accattivanti, la monoposto del Cavallino si è resa protagonista di un “demo test”, una verifica generale di appena 15 chilometri.

Su un breve tratto ricavato dai 2,9 km del tracciato nella sua interezza, la Rossa ha girato in senso opposto a quello usuale, montando delle gomme Pirelli dimostrative. Malgrado il clima poco clemente, che certo non avrà facilitato le cose, Charles Leclerc ha portato avanti il programma senza intoppi, il tutto sotto l’occhio vigile dei tifosi che si sono assiepati dietro le reti che cingono la struttura, per sbirciare il lavoro della squadra del cuore.

Già nella giornata della presentazione, il popolo rosso non era mancato, facendosi vedere, e sentire, al di fuori della fabbrica, pronto a sostenere un team in difficoltà da ormai diverse stagioni, ma comunque in grado, nel 2021 di concludere al terzo posto costruttori.

Ferrari F1-75, Sainz è carico e pensa ad una sola cosa: ecco cosa vuole

Dopo questa prima sgambata, la Ferrari invierà tutto il materiale a Barcellona dove il 23 febbraio partirà la prima sessione di test invernali. Prima di allora l’equipe italiana effettuerà un “filming day” sempre al Catalunya. In quell’occasione i chilometri concessi dalla FIA, saranno cento.