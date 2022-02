Ferrari 488 Pista a pezzi in un incidente: danni impressionati (FOTO)

La Ferrari 488 Pista è una delle auto più prestazionali del Cavallino Rampante. Le immagini che vedrete in basso sono per cuori forti. Il conducente è uscito illeso dallo schianto.

Ancora una volta il protagonista della vicenda è una Ferrari rossa fiammante. Il conducente spericolato ha azzardato troppo sul bagnato. L’ambientazione, stavolta, sono le strade della Polonia dove una 488 Pista correva sull’autostrada S10 nei pressi della città di Wyrzysk. Il guidatore non ha riportato problemi dal punto di vista fisico, uscendo completamente illeso dal terribile schianto.

Nessun altro veicolo è stato coinvolto nell’incidente della Rossa e anche questa è un’ottima notizia. Come ricordiamo spesso le auto sportive sono per esperti che sanno domare delle vere e proprie belve come la 488 protagonista del crash. In questo caso il conducente ha esagerato sotto la pioggia, andando oltre le proprie capacità alla guida. Essendo molto bassa la vettura è completamente passata sotto al guardrail in una dinamica molto pericolosa. Lo schianto avrebbe potuto portare gravi conseguenze alla salute fisica dei passeggeri.

Lo schianto della Ferrari 488 Pista

La pioggia ovviamente ha avuto un ruolo importante nella dinamica dell’incidente riducendo l’indice di aderenza. Con l’asfalto bagnato occorre avere una grande destrezza alla guida, specialmente al volante di auto così potenti e difficili da maneggiare. La 488 Pista si è distrutta, avendo subito dei danni ingenti nello schianto. Oltre al parabrezza rotto, ciò che lascia sbigottiti è il tetto schiacciato e i montanti anteriori piegati.

L’impatto deve essere avvenuto ad una certa velocità anche se la dinamica esatta non è stata chiarita. Al conducente adesso spetterà sborsare una stratosferica spesa se vorrà riportare l’auto alla bellezza di un tempo. I vigili del fuoco del luogo hanno condiviso sulla propria pagina Facebook il post che vedete in basso con un’immagine spaventosa della Ferrari incastrata sotto il guardrail.

Per questo motivo ci sentiamo di dire che il conducente è un miracolato perché una uscita di carreggiata del genere avrebbe anche potuto avere dei danni fatali. La temperatura tra l’altro era molto bassa, vicina allo zero e non è la prima volta che incidenti di supercar fanno notizia per la guida spericolata dei proprietari. Per fortuna stavolta l’incidente ha avuto gravi conseguenze “solo” per la carrozzeria dell’auto.