F1, Ferrari e Mercedes progetti molto distanti: chi avrà ragione? (FOTO)

La Ferrari e la Mercedes hanno imboccato strade differenti. Entrambi i team cercano la gloria, senza dimenticare la Red Bull Racing. La battaglia è appena iniziata.

Dopo la presentazione delle vetture 2022 si sono già sprecate le congetture in merito alla validità di un progetto di uno specifico team. La Ferrari ha osato con coraggio con la F1-75, dimostrando di avere le idee chiare sull’interpretazione del nuovo regolamento tecnico. Muso stretto e basso con pance molto voluminose e sospensioni push rod all’anteriore. Sul piano estetico il risultato è una vettura fantastica con un contrasto tra il nero e il classico rosso Ferrari che ha già fatto impazzire i tifosi del Cavallino rampante.

La squadra capitanata da Mattia Binotto ha mostrato il meglio di sé in una presentazione senza troppi fronzoli, chiarendo gli obiettivi della squadra e giocando a carte scoperte, ad eccezioni di qualche dettaglio, con innovazioni tecniche all’avanguardia. A differenza della Red Bull Racing, a Maranello non hanno avuto timore per mettere in mostra l’ultimo gioiello prodotto in fabbrica. Il nuovo regolamento tecnico ha permesso una rivoluzione totale delle vetture con la reinterpretazione in chiave moderna delle auto ad effetto suolo.

Al momento è troppo presto per capire come i team svilupperanno le monoposto e soprattutto valutare l’affidabilità e la velocità di vetture che ancora devono effettuare i test prestagionali. A tal proposito le prove di Barcellona e in Bahrein daranno alle squadre l’opportunità di iniziare a valutare diversi aspetti della monoposto. I piloti raccoglieranno tanti dati utili per l’inizio della stagione, provando i vari assetti. In Bahrain il 20 marzo si spegneranno le luci del primo appuntamento del campionato del mondo 2022.

Mattia Binotto e la Ferrari F1-75, un solo imperativo: onorare la storia

F1 2022, Ferrari vs Mercedes

Se la Red Bull Racing ha deciso di non ostentare le vere forme dell’auto, a Brackley le frecce d’argento hanno mostrato qualche soluzione interessante, in netta contrapposizione con la Ferrari. In Mercedes hanno deciso di rispolverare il classico silver che ha fatto la storia. La nuova W13 presenta prese di raffreddamento quadrate come già presentate dall’AlphaTauri. L’auto sembra lunga e proporzionata con un alettone posteriore innovativo. Le pance della W13, inoltre, sono molto diverse rispetto a quelle della F1-75, sviluppando un andamento dei flussi downwash.

“Mai visto un cambiamento così radicale dal punto di vista della progettazione – ha dichiarato Mike Elliott, direttore tecnico del team Mercedes – tre fattori chiave alla base del cambiamento: le nuove regole 2022; come conseguenza, il fatto che le nuove auto hanno una forma diversa; in ultimo, il fatto che questa rivoluzione avvenga in regime di contenimento dei costi“. La Mercedes non ha lasciato nulla al caso e proseguirà lo sviluppo dell’auto, partendo da una base di partenza molto differente dalla Ferrari.

La domanda che tutti si pongono è: chi avrà ragione? La risposta l’avremo solo vivendo, ma non esiste una sola filosofia per arrivare al successo. Le auto andranno testate nei test prestagionali, ma il vero raffronto si avrà solo nelle qualifiche del primo GP della stagione. Potrebbero essere super veloci in curva e dare un grande spettacolo, come Liberty Media afferma, o risultare dei tir di quasi 800 kg che non è detto, senza DRS, troveranno gli agognati sorpassi in battaglie ravvicinate. E’ presto per le sentenze, Mercedes, Red Bull Racing e Ferrari, sin dalle presentazione, hanno imboccato strade differenti, ma il giudice supremo sarà il cronometro. Non ci resta che attendere ancora un mese.