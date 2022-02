F1, Max Verstappen passa alla Ferrari? Dall’Olanda sganciano la bomba

In Olanda non escludono che in futuro Verstappen possa approdare in Ferrari.

Dopo aver vinto il titolo piloti Formula 1 lo scorso anno, Max Verstappen ha dichiarato che gli piacerebbe rimanere per sempre in Red Bull. Parole che sicuramente hanno fatto piacere il team, pronto a prolungargli l’attuale contratto.

Il campione in carica della F1 va in scadenza nel 2023, la scuderia di Milton Keynes ha già avviato i contatti per il rinnovo. Anche se la volontà delle parti è quella di firmare un nuovo accordo, magari valido fino al 2025, bisogna trovare l’intesa economica adesso.

Attualmente il pilota olandese percepisce uno stipendio da circa 25 milioni di dollari e in Red Bull sanno di dovergli corrispondere un aumento. Helmut Marko settimane fa ha ammesso che in termini di ingaggio “con Max siamo già vicini al limite“. La sensazione, comunque, è che un accordo verrà trovato dato che i rapporti tra le parti sono ottimi.

F1, Verstappen in Ferrari? In Olanda non lo escludono

Sarebbe veramente clamoroso se Verstappen e Red Bull non dovessero raggiungere un’intesa per prolungare il contratto oltre il 2023. Anche perché c’è da chiedersi in quale team potrebbe andare Max se non dovesse rinnovare. Fino a qualche anno fa si parlava del grande interesse della Mercedes, però dopo i fatti del 2021 è impensabile questo trasferimento. I rapporti si sono deteriorati.

Tom Coronel, pilota olandese, in un intervento al podcast RacingNews365 non si sente di escludere che l’attuale campione in carica della F1 possa andare in Ferrari: “Forse la Ferrari prenderà Max tra due anni. Fossi un loro top boss, vorrei i piloti migliori e uno di questi è Verstappen. Da pilota, vorresti sempre aver guidato per la Ferrari. Questa è una cosa nella lista dei desideri. Sei stato un driver di successo solo quando hai corso per la Ferrari”.

Coronel comunque non si sente di dire con certezza che il clamoroso trasferimento avverrà: “Non dico che Max lascerà la Red Bull, solo che ci sarebbe un’unica squadra a poterlo ingaggiare ed è la Ferrari. Fossi un loro boss, lo chiamerei per sapere quali sono le possibilità”.

La scuderia di Maranello ha Charles Leclerc sotto contratto fino al 2024, mentre Carlos Sainz va in scadenza a fine 2022 ma è già in trattative per il rinnovo. Bisognerà vedere se lo spagnolo prolungherà di un solo anno oppure di due. Dovesse firmare solamente fino al 2023, magari con opzione per un’altra stagione, allora non ci sarebbe da escludere un cambiamento nel team. Indipendentemente da Verstappen. C’è anche Mick Schumacher, ad esempio, che sogna quel sedile.