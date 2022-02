F1, la Mercedes prende in giro la Ferrari: che provocazione (FOTO)

La Ferrari ha presentato la nuova F1 ad effetto suolo, ma la Mercedes ha voluto scherzarci sopra con un post sui propri canali social.

In casa Ferrari è iniziata una nuova era: la prima F1 ad effetto suolo dai tempi di Gilles Villeneuve e Didier Pironi è stata presentata poco fa a Maranello, e ci sono tutti i presupposti per sognare in grande. Charles Leclerc, Carlos Sainz e Mattia Binotto sono stati i protagonisti del video di presentazione, che ha mandato subito in visibilio i tifosi.

La nuova F1-75 ha impressionato per l’originalità di alcuni concetti, come il muso che va ad affogare nei flap dell’ala anteriore in una maniera del tutto diversa rispetto alla concorrenza, una soluzione che potrebbe fare scuola. Le pance sono abbastanza “pesanti”, ma vanno a rastremarsi molto fino a creare una zona a Coca-Cola piuttosto stretta.

Che in Ferrari abbiano messo anima e corpo nel nuovo progetto si vede a vista d’occhio, ma in F1 conta una sola cosa: il cronometro. Questo lo sanno benissimo a Maranello, dove per anni si sono susseguite promesse non mantenute, per cui è meglio mantenere un tono non troppo per non restare delusi.

Quel che è certo è che la nuova rossa dovrà per forza di cose riportare la coppia di piloti a giocarsela costantemente per la vittoria, obiettivo minimo che manca da due anni e mezzo. Quando Sebastian Vettel guidò la doppietta rossa di Singapore davanti a Charles Leclerc era il 22 settembre 2019, quando, tanto per fare un esempio, il mondo non era ancora stato sconvolto dal Covid-19.

Un’attesa così lunga tra un successo e l’altro non si viveva a Maranello dal 1994, quando Gerhard Berger spezzò un digiuno che durava dal 1990 in una domenica di fine luglio. Ad oggi, la rossa sa benissimo che non può permettersi altri passi falsi, a rischio dell’ennesima rivoluzione strutturale che significherebbe altri anni di sconfitte cocenti.

Per quanto riguarda i diretti competitor, ancora si sa poco e nulla. Il 9 febbraio, la Red Bull ha svelato soltanto la livrea della nuova RB18, che stando ad alcune indiscrezioni starebbe disputando lo shakedown a Silverstone proprio in queste ore, equipaggiata da una rivoluzionaria ala anteriore. Per quanto riguarda l’unveiling della Mercedes occorrerrà invece aspettare domattina.

F1, la Mercedes punzecchia la Ferrari sui social

Nell’epoca dei social, la F1 è seguitissima sulla rete. Anche le squadre si sono dovute adattare a questo nuovo mondo, assumendo delle figure specializzate che ci hanno fatto molto divertire in questi anni. L’admin dei canali Mercedes è uno dei più scherzosi del Circus, ed ama “giocare” su ciò che accade nelle altre squadre.

Esattamente come era avvenuto il 9 febbraio in occasione della presentazione della Red Bull, il gestore delle pagine ha caricato una foto che ritrae una ragazza (la protagonista della Serie TV statunitense “iCarly) che è seduta davanti ad un computer con la didascalia “interessante”, appositamente scritto in italiano.

Si tratta palesemente di una scherzosa presa in giro, volta a stemperare la tensione che a breve tornerà ad impadronirsi della F1. Nel frattempo, per il team di Brackley è arrivata un’importante vittoria politica: il direttore di gara, Michael Masi, è stato sollevato dall’incarico proprio nel corso della presentazione della Ferrari.

L’australiano potrebbe continuare a lavorare in FIA, ma il disastro di Abu Dhabi gli è costato la propria posizione sul ponte di comando. Al suo posto potrebbe arrivare il direttore di gara del mondiale endurance Eduardo Freitas, ma per ora non c’è ancora nulla di ufficiale. Sull’argomento verrà fatta chiarezza nelle prossime giornate.