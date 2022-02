F1, Charles Leclerc punta al Mondiale: arriva poi l’ammissione sulla F1-75

Il pilota monegasco della Ferrari, Charles Leclerc, è convinto delle potenzialità del progetto. A Maranello si è lavorato a lungo per scrivere una importante pagina di storia.

Dopo un 2021 non indimenticabile Charles Leclerc è pronto a ritagliarsi uno spazio importante nella prossima stagione. Il monegasco vuole riscattarsi dopo il settimo posto dello scorso campionato, alle spalle dei driver della Red Bull Racing, Mercedes, del suo teammate Sainz e del pilota della McLaren Mercedes Lando Norris. Le energie sono positive, l’auto ha impressionato nel giorno della sua presentazione e le nuove regole hanno dato nuova linfa vitale al gruppo.

Le auto ad effetto suolo rimescoleranno le carte, una grande opportunità per i team inseguitori. La Rossa vuole stupire, avendo interpretato in modo aggressivo il nuovo regolamento. Una visione diversa, fatta di scelte decise e coraggiose che potrebbero fare la differenza. Leclerc e Sainz sono carichissimi e non vedono l’ora di sedersi al volante e provarla in pista. Nei primi giorni di Barcellona si sperimenteranno diverse soluzioni per cercare di ottimizzare gli assetti, le performance e i futuri sviluppi.

Prima di sfruttare al meglio la F1-75, la squadra cercherà di trovare la quadra nei test prestagionali e nelle prime gare del mondiale 2022. Potrebbero esserci auto molto più veloci nei primi Gran Premi, per poi essere rimontate nella seconda parte di stagione. E’ una sfida nuova, a partire dallo stile di guida che è cambiato per tutti i driver della griglia. Charles ha già provato al simulatore la nuova impostazione, ma solo in pista potrà esprimere un parere definitivo.

Gli obiettivi di Charles Leclerc nel 2022

Il primo step sarà tornare a vincere una gara per il team di Maranello. Solo successivamente si potrà puntare a qualcosa in più. Charles Leclerc, in esclusiva a Sky, ha dichiarato: “E’ molto bella, non vediamo l’ora di metterla in pista. Speriamo di essere molto competitivi, però il concetto è estremo rispetto alle macchine che abbiamo visto fino ad adesso. Forse siamo il concetto più coraggioso per riprendere le parole di Mattia Binotto. Si è veramente bella, come ogni anno vedere una macchina completa dopo tutto il lavoro che abbiamo visto qua a Maranello e in cui siamo stati coinvolti, è veramente emozionante“.

Leclerc ha spiegato che le differenze con il peso della macchina sono notevoli rispetto al passato. L’auto in frenata risulta più pesante, mentre nelle curve la differenza non è così sensibile. Per valutare a pieno le potenzialità della Ferrari F1-75, occorrerà scendere in pista e cercare pian piano il limite. Si tratta di una grande chance dopo oltre due anni senza successi in pista.

In lotta per il mondiale? “Ma certo alla fine siamo qua per questo – ha analizzato Leclerc – quest’anno è una grande opportunità per tutto per tutto il team per tornare a vincere“. Charles non ha negato la voglia matta che ha di lottare per il titolo mondiale. “Sono fiducioso del lavoro che è stato fatto perché eravamo in prima linea, hanno lavorato qua a Maranello, siamo stati coinvolti e penso che il modo di lavorare sia stato quello giusto. Adesso non vedo l’ora che arrivi la prima gara per capire, finalmente, dove siamo, sperando di rivincere delle gare al più presto“.