FIA, arriva una decisione clamorosa: vince la linea Mercedes

Michael Masi è stato al centro di mille polemiche a seguito delle discutibili decisioni al termine della passata stagione. Oggi è arrivata la decisione definitiva della FIA.

Peter Bayer, segretario generale della FIA, lo aveva preannunciato qualche settimana fa. Michael Masi sarebbe potuto essere rimosso dalla posizione di direttore di gara. L’australiano, subentrato a Charlie Whiting ha commesso una serie di errori imperdonabili. Masi ha sentito troppa pressione in una stagione combattuta come quella scorsa, finita all’ultimo giro con un testa a testa al cardiopalma tra Verstappen ed Hamilton.

L’esperienza di Masi non è lunghissima nel Motorsport. Ha lavorato in Australia come vice direttore della Australian Supercars e come direttore generale del Rally d’Australia. Solo nel 2018 riuscì a ricevere la nomina di vicedirettore di gara della Formula 1, Formula 2 e della Formula 3. La prematura scomparsa di Whiting gli ha dato l’opportunità di diventare direttore di gara in F1. L’eredità era di quelle pesanti per chiunque ma Masi si è reso protagonista di gravi errori nell’arco della sua gestione.

Il direttore di gara ha preso diverse decisioni sbagliate che hanno condizionato il risultato del campionato 2021. I principali errori sono avvenuti a Silverstone con una decisione su un colpevole Hamilton che non ha impattato sul successo finale del pilota della Mercedes nella sua gara di casa. Il sette volte campione del mondo avrebbe meritato una sanzione più pesante per aver centrato la RB16B di Verstappen, mandandola contro le barriere ad una velocità spaventosa.

La decisione della FIA su Michael Masi

La gara farsa di Spa-Francorchamps ha creato ulteriori malumori, stavolta nel box Mercedes. Max Verstappen, seppur con punteggio dimezzato, ha ottenuto una vittoria fondamentale. Masi in quel weekend era, completamente, nel pallone, finendo per creare un danno d’immagine alla F1 non indifferente. Le ultime due gare hanno fatto il resto, con episodi dubbi. In Arabia Saudita, in occasione della gara di Jeddah, ha destato clamore l’offerta proposta all’olandese in occasione della ripartenza dalla griglia, dopo l’esposizione della bandiera rossa.

Ad Abu Dhabi, invece, Masi ha scelto di non far esporre le bandiere rosse, ma di far entrare la Safety Car per l’incidente di Latifi. Il pilota della Williams canadese ha stravolto i pronostici di una gara che sembrava chiusa, finendo per sbattere contro le barriere a pochi giri dalla fine della stagione. Nonostante il mancato sdoppiaggio di tutte le auto sotto regime di SC, Masi ha scelto di dare il via libera ai piloti per l’ultima decisiva tornata che ha visto Max Verstappen trionfare con un sorpasso decisivo in Curva 5. Lewis Hamilton, beffato in modo atroce, ha dichiarato, via radio, che l’esito finale era stato manipolato.

il Presidente della FIA Mohammed Ben Sulayem ha stabilito oggi che Michael Masi non sarà più il Direttore di Gara. In FIA avrò un nuovo ruolo. L’australiano sarà sostituito da Eduardo Freitas e da Niels Wittich. I due si alterneranno nel 2022 come direttori di gara, dopo le esperienze nel WEC e del DTM. Abolite, inoltre, le comunicazioni radio tra le squadre e la Direzione Gara.